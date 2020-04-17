Очередное заседание депутатов Госсовета Коми 29 апреля состоится с участием ограниченного круга лиц. Это связано с соблюдением мер безопасности в условиях эпидемии.

В большом зале заседаний смогут присутствовать одновременно не более 50 человек: депутаты, представители Администрации главы Коми, председатель Контрольно-счетной палаты, главный федеральный инспектор по Коми, и.о. прокурора республики и работники аппарата Госсовета.

Среди вопросов, которые рассмотрят депутаты, будут, в частности, поправки в региональное законодательство, направленные на уменьшение размеров ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми. Этот законопроект внес Геннадий Горбачев, председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Придется затянуть пояса?

Г-н Горбачев считает, что «депутатам и чиновникам в период сложной ситуации в стране и в республике, когда многие граждане находятся на грани выживания и не в состоянии приобрести себе даже самое необходимое… не совсем справедливо и даже безнравственно продолжать получать премию в размере пяти месячных своих зарплат, а временно исполняющему обязанности главы Республики Коми – повышенное ежемесячное денежное поощрение с коэффициентом 10».

В целях оптимизации расходов республиканского бюджета Г. Горбачев предлагает уменьшить размер ежемесячного денежного поощрения губернатора до 6,5 месячных денежных вознаграждений. То есть вернуться к той норме, что была установлена еще до Сергея Гапликова.

Кроме того, предлагается уменьшить также размер премий и иных поощрительных выплат должностным лицам в системе исполнительной власти Республики Коми с пяти до одного месячного денежного содержания (в расчете на год), как это было установлено ранее.

«Надеюсь, что должностные лица органов местного самоуправления в это непростое для всех время последуют нашему примеру и так же, как мы, оценят свои потребности поскромнее», – заключил депутат Горбачев.

В целом в повестке дня на сегодня значатся 34 вопроса. Будут ли они все рассмотрены 29 апреля, пока неизвестно. Так же как состоится ли сама сессия, ведь в нынешних условиях трудно загадывать даже на неделю вперед.

Игорь АРТЕМОВ.