Северяне массово не платят взносы

Тысячи жителей Коми игнорируют сборы на капитальный ремонт домов.

В середине декабря стало известно, что Минстрой Коми подготовил проект республиканского закона о повышении тарифа на капремонт почти в три раза — с 2,1 рубля до 7,26 рубля. Документ еще не утвержден, поэтому ведомство не берется прогнозировать, какой будет собираемость платежей в 2017 году.

По данным «КомиОнлайна», в 2016 году лучшими по собираемости платежей за капитальный ремонт стали Прилузский, Койгородский и Сысольский районы (79,6%, 77,8% и 75,8 процента соответственно). Сыктывкар занял седьмую строчку — собираемость 69 процентов.

Хуже всего обстоят дела на севере республики — в Усинске, Печоре и Воркуте (44,9%, 42,7% и 20,7 процента соответственно). В Воркуте не платят взносы как население, так и мэрия — до 1 декабря так и не поступили необходимые суммы за муниципальное жилье.