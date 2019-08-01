Северяне попросили международной поддержки

В конце июля активисты, выступающие против строительства мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес, расположенной на границе Архангельской области и Коми, отправили открытое письмо в Совет Баренцева Евроарктического региона, а также главам Норвегии, Швеции и Финляндии.



Именно к этим странам обратились потому, что они успешно справились с аналогичной проблемой, давно перейдя на раздельный сбор мусора и переработку отходов. Уже 31 июля, комментируя это обращение для радиостанции «Эхо Москвы», чрезвычайный и полномочный посол Швеции в России Петер Эриксон заявил о готовности его страны оказать всемерную помощь России в решении мусорной проблемы.

Открытое обращение к главам северных стран Европы было направлено от имени «Комитета спасения Печоры», «Комитета защиты Вычегды», инициативной группы «Чистая Урдома» и общественного движения коми-ижемцев «Изьватас». В нем подробно обрисована тревожная экологическая ситуация, складывающаяся вокруг обустройства мусорного полигона на Шиесе, а также в целом в России, поскольку с проблемами утилизации и захоронения отходов сталкиваются многие регионы.

У этого обращения есть и политический подтекст, поскольку в нем напрямую указывается на то, что региональные и федеральные власти сегодня не в состоянии решать по существу экологические проблемы. Или просто не хотят? Тому свидетельство – сотни протестных акций, организованных в Архангельской области и Коми. Десятки тысяч людей приняли участие в митингах, в том числе и несогласованных. В течение года, с начала обустройства «полигона смерти», сотни (если не тысячи?) обращений было направлено во все инстанции, чтобы чиновники наконец-то занялись делом. Результат нулевой. «Мы больше не верим, что власти нас услышат, остановят этот и многие другие сомнительные мусорные проекты и начнут проводить в стране грамотную, соответствующую лучшим мировым практикам мусорную реформу. Мы хотим, чтобы наш Север, вся Россия и весь мир оставались чистыми и безопасными…» – подчеркивается в обращении.

Обострение конфликта вокруг Шиеса усугубляется еще и замалчиванием экологических проблем официальными средствами массовой информации. И при этом тема Шиеса широко освещается в мировых СМИ.

Другой тревожный момент – правоохранительные органы проигнорировали многочисленные факты жестокости со стороны охранников «полигона смерти» в отношении активистов. Был случай, когда пожилую женщину здоровяки в черных масках волокли по грязи за ноги, а потом выкинули в ров. Все это было зафиксировано на видеокамеру. На просьбу прокомментировать этот вопиющий факт полицейский в звании подполковника из Ленского района Архангельской области ответил: «Момент вырван из контекста…»

В то же время полицейские привлекали экоактивистов к административной ответственности по весьма сомнительным поводам.

В заключении обращения выражена просьба направить официальный протест правительствам Архангельской области и Москвы, Правительству РФ и Президенту РФ Владимиру Путину по поводу строительства «преступного для природы и людей полигона на Шиесе. Мы просим – нет, мы требуем! – от вас самого деятельного участия и немедленного вовлечения в сложившуюся ситуацию, так как мы боремся и за ваше благополучие тоже! Без вашей поддержки нам будет намного труднее справиться с этой проблемой…» – говорится в обращении.

Сергей МОРОХИН.