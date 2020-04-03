В начале марта в «Трибуну» обратились сыктывкарцы, проживающие в домах по ул. К. Маркса, возле республиканского стадиона. Они пожаловались, что стены в квартирах ветхих «панелек» сотрясаются от ударов. А причина в том, что на стройплощадке у стадиона начали забивать сваи…

Напомним, что в 2021 году, когда республика будет праздновать вековой юбилей, в Сыктывкаре решено провести Чемпионат мира по хоккею с мячом. Сначала для этого хотели построить новый стадион, но потом от идеи отказались: для этого из республиканской казны потребовалось бы выделить около девяти миллиардов рублей. После долгих обсуждений было решено «умерить аппетиты» и обойтись реконструкцией старого стадиона, что обойдется в три раза дешевле.

Строители приступили к реконструкции в декабре прошлого года. Пока шли земляные работы по устройству котлована для трибун, жильцы близлежащих домов не беспокоились, но когда начали забивать сваи, они всполошились. Впрочем, вскоре выяснилось, что это был единичный случай. По новой технологии сваи будут не забиваться, а вкручиваться. Тревога улеглась, и работы продолжились.

Миллиарды надо «освоить»

В настоящее время работы идут полным ходом, обновленный стадион должны сдать уже к ноябрю. По проекту он будет вмещать 8700 зрителей. Кроме основного, будет и «тренировочное поле» с трибунами, которое появится на нынешнем запасном стадионе. В январе 2021 года в Сыктывкаре планируется проведение тестового турнира юниоров.

Вопрос о сроках реконструкции не раз обсуждался на всех уровнях. В Госсовете даже озвучивались сомнения в том, что за оставшийся до юбилея год строители успеют освоить выделенные на реконструкцию три миллиарда рублей. Депутатов успокоила министр финансов Галина Рубцова, заявившая, что объект будет сдан в срок, поскольку из трех миллиардов только два пойдут собственно на строительство, а миллиард потратят на оборудование. «Два миллиарда вполне можно освоить», – заверила глава Минфина.

В начале марта министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной заявил, что «работа ведется по графику». «Первенство юниоров пройдет в последнюю неделю января. А через три недели начнется чемпионат мира. 22 февраля – день заезда участников Чемпионата, 23 февраля – первые игры, – рассказал журналистам министр спорта.

Недавно на сайте госзакупок появилось сообщение о проведении еще одного аукциона – речь идет о капитальном ремонте Дома спорта. Начальная стоимость — 43,7 млн. рублей. Работу надо завершить до 31 августа. И это – не последний аукцион по второму этапу реконструкции.

Хоккей под вой метели?

Председатель совета ветеранов физической культуры и спорта Сыктывкара, бывший директор республиканского стадиона Анатолий Соловьев считает ошибочным решение властей Коми ограничиться реконструкцией вместо того, чтобы построить крытую ледовую площадку.

По мнению А. Соловьева, который в свое время вместе с командой «Строитель» побывал на чемпионатах мира в Швеции, Норвегии и Финляндии, отказ от строительства нового стадиона еще не раз аукнется республике в будущем. Новый (реконструированный) Дворец спорта не будет отвечать духу времени, поскольку игры будут проходить под открытым небом. Между тем команды группы «А» (Германия, Казахстан, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция) на чемпионатах мира в последнеее время играют только на закрытых аренах. В Сыктывкаре им будет, мягко говоря, не комфортно.

А ведь в нашей стране крытые стадионы уже функционируют в Красноярске, Иркутске, даже в Первоуральске, не говоря уж о Санкт-Петербурге. Сыктывкар ничем не хуже других, коль здесь будет проходить чемпионат мирового уровня. Сданный в Красноярске в прошлом году подобный стадион обошелся в пять миллиардов рублей.

Однако шанс обрести современную ледовую арену в Коми уже упущен.

При этом никто не может знать, какая будет погода в конце марта – начале апреля следующего года: стукнет ли мороз в 30 градусов, пойдет дождь или начнутся метели?

Анатолий ПОЛЬКИН.