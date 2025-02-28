Мусорная реформа в Коми стартовала 1 ноября 2018 года, на два месяца раньше чем в других регионах. А итоги ее плачевны: реформа по сути свелась лишь к удорожанию коммунальных услуг.

При этом возможности не на словах, а на деле показать свою эффективность у властей Коми были. С 2019 по 2024 годы в России шла реализация федерального проекта «Чистая страна», который предусматривал ликвидацию 191 свалки и 88 объектов накопленного вреда. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 100 млрд рублей. Сколько свалок было ликвидировано в Республике Коми за шесть лет? Ответить на этот вопрос довольно просто: ни одной! Хотя от чиновников требовалось лишь грамотно составить и обосновать заявку на получение федеральных денег.

Спросить за «мусорное» фиаско теперь не с кого. Кадровая политика в регионе при Сергее Гапликове и Владимире Уйбе строилась по принципу: после нас – хоть потоп. Главное для назначенцев, потянувшихся в Коми на легкие заработки со всей страны, – это имитация бурной деятельности.

Хитромудрые умельцы

Идеально под федеральный проект «Чистая страна» по всем параметрам подходила свалка в Сыктывкаре. Уже в «нулевые» годы она считалась переполненной. Еще бы, ей уже больше полувека! Тем не менее, нашлись хитромудрые умельцы в Желтом доме, которые каким-то неведомым способом умудрились продлить срок службы столичной свалки еще на пять лет, а в случае неких форс-мажорных обстоятельств ее вообще можно будет использовать до 2036 года!

Понятно, что бумага все стерпит, но ведь очевидно, что нельзя продлевать срок службы столичной свалки до бесконечности. Более того, ее там сейчас вообще не должно быть, поскольку по современным требованиям она попадает в 15-километровую зону столичного аэропорта, где категорически запрещается складировать коммунальные отходы.

Похоже, нынешнему руководителю Минприроды Коми Роману Полшведкину придется решать главную мусорную проблему Сыктывкара и всей республики. И обязательно включаться в новый масштабный федеральный проект по ликвидации свалок. А он обязательно будет, поскольку деваться некуда – страна утопает в мусоре!

Сад на месте свалки

Кстати, пример «Чистой страны» показал, как можно эффективно ликвидировать скопления твердых коммунальных отходов и превращать бывшие свалки чуть ли не в зоны отдыха.

Процесс восстановления территории после свалок состоит из двух этапов. Первый этап – технологический: он начинается с закрытия свалки и ее консервации. Затем на ней бурят скважины и устанавливают систему сбора сточных вод и фильтрата – жидкости, которая появляется из-за осадков и гниения органических отходов; устанавливают дегазаторы – системы вывода опасного свалочного газа. Это длительный, трудоемкий и затратный процесс.

Далее начинается второй этап – биологический. Проводится оздоровление земель с помощью разного рода агротехнических мероприятий. К ним относятся подготовительные почвенные работы, затем бывшую свалку засаживают травами и растениями, чтобы земли становились пригодными для дальнейшего использования. Конечно, этот процесс также длительный, но совершенно необходимый.

Надеемся, что в обозримом будущем восстановление территорий начнется на сыктывкарской свалке. И обязательно в Ухте, где свалка также уже давно переполнена. Но там местные власти хотя бы уже начали проводить какую-то работу.

Расторопные соседи

Конечно, при реализации проекта «Чистая страна» не все шло гладко, далеко не везде были достигнуты нужные результаты, но ведь главное, что процесс ликвидации свалок в России уже запущен и есть на кого равняться.

Кстати, лидер коммунистов Коми, депутат Госдумы России Олег Михайлов (входит в состав думского Комитета по экологии) в конце прошлого года проинспектировал ход работ по ликвидации свалки в Вологодской области и четырех свалок в Кировской области. Как видим, наши географические соседи не поленились включиться в проект «Чистая страна».

«Перед лицом будущих поколений»

Конечно, можно годами рассматривать и изучать новые территории, которые могут быть использованы для обустройства объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (то есть свалок), что, собственно говоря, и происходило в Коми. Но вот беда для чиновников: согласно национальному проекту «Экология» к 2030 году надо в два раза снизить объемы захоронений на полигонах и наладить 100-процентную сортировку бытовых отходов. Достичь таких цифр не реалистично, однако к ним надо хотя бы стремиться. Тем более что промежуточные параметры мусорной реформы в Коми уже провалены: к 2024 году должны были отправлять на переработку 36 процентов бытового мусора, а на сортировку – 60 процентов!

В феврале в Ухте за одним столом собрались чиновники, экологи (нашлось место и депутату Олегу Михайлову), чтобы выбрать земельный участок для строительства мусоросортировочного комплекса и нового полигона для твердых коммунальных отходов.

Были и эмоциональные выступления. Так, новый-старый руководитель Минприроды Роман Полшведкин не без пафоса заявил: «Я против размещения полигона и мусоросортировочного комплекса в районе участка карьера «Катыдъель» в связи с тем, что на нем расположено месторождение питьевых подземных вод, которое может использоваться для водоснабжения города Ухты. Перед лицом будущих поколений я не могу принять такого решения».

Очередь за столицей

В итоге сошлись на варианте, предложенном Комитетом спасения Печоры – полигону быть в районе, на котором ранее планировалось обустроить цементный завод.

Изучать новое место под полигон начнут весной, когда сойдет снег. А еще участники рабочей встречи в Ухте обратились к депутату Олегу Михайлову с просьбой обеспечить на федеральном уровне сопровождение документов об изменении категории земель в части вывода их из земель лесного фонда для последующего размещения полигона и мусоросортировочного комплекса, а также оказать содействие в решении возникающих в процессе согласования участка вопросов в федеральных ведомствах.

Теперь очередь за Сыктывкаром – пора переходить от слов о важности мусорной реформы к конкретным действиям. Или столичные власти намерены ждать 2036 года?

Сергей МОРОХИН.