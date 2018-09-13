Щедрость властей республики не имеет границ: все 150 пожилых оленеводов останутся льготниками

Ясно, что так называемая пенсионная реформа носит чисто фискальный характер. С помощью повышения пенсионного возраста правительство намерено экономить на стариках по 600-700 млрд рублей в год. Чтобы хоть как-то подсластить эту горькую для россиян пилюлю, власти на три года скостили для женщин срок выхода на пенсию. Кроме того, заявили о сохранении региональных льгот для пожилых людей.

Оба эти предложения накануне сентябрьских протестных акций озвучил Владимир Путин. На остроту ситуации это особо не повлияло — по всей России прошли митинги и народные сходы, в том числе несанкционированные. Тем не менее, раз Путин сказал — надо выполнять. И все регионы, включая Коми, «взяли под козырек».

20 сентября состоится сессия Государственного Совета республики, на которой будет принят законопроект о сохранении мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан.

То есть, несмотря на повышение пенсионного возраста для северян (для женщин до 55 лет, для мужчин до 60 лет), некоторые из них смогут пользоваться льготами, как и прежде (по старому закону): женщины с 50-ти, мужчины — с 55 лет.

Остается выяснить, кто эти «некоторые» и о каких, собственно, льготах идет речь.

«Я согласен на медаль»

Начнем с того, что у пенсионеров по возрасту в Коми нет никаких региональных льгот, кроме федеральных — это освобождение от налога на имущество и освобождение от уплаты земельного налога за 6 соток, находящихся в собственности (с 2018 года). Если ваш дачный участок, к примеру, 10 соток, то за оставшиеся четыре надо платить.

Есть федеральные льготы и у ряда других стариков — ветеранов и участников войны, тружеников тыла, инвалидов. Но наши депутаты намерены сохранить льготы для тех, кто выходит на пенсию «по-новому» в ближайшее время. Вопрос на засыпку: есть ли среди нынешних «выходцев на пенсию» труженики тыла или участники войны?

Среди льготников и ветераны труда федерального значения. Но и таковых сегодня среди простых работяг крайне мало. Для этого нужен не только большой стаж, но еще и награды — ордена и медали. А их нынче обычным труженикам не раздают.

Это раньше ветераном труда мог стать добросовестный водитель автобуса, кондуктор, лесоруб, продавец или кассир магазина. Теперь же эти люди мечтают не о правительственных наградах, а совсем о другом. Напомним, что на недавних акциях протеста в столице Коми водители и кондукторы требовали легального трудоустройства и «белой» зарплаты, чтобы можно было хоть какую-то пенсию заработать. До орденов ли тут, когда чуть ли не каждый продавец расскажет, что зарплата у него серая: официально — минималка, остальное — в конверте? Работающие в лесу зачастую и вовсе не оформлены. Так что стать льготниками им не светит — дожить бы до обычной пенсии…

Попробуй получи

Но федеральные «бонусы» — не нашего ума дело. На сессии Коми парламента будут рассматриваться только региональные льготы.

Как сказано на сайте Госсовета, более 57 тысяч ветеранов труда регионального значения и ветеранов военной службы сегодня получают меры соцподдержки из республиканского бюджета. Расходы на эти цели составляют (на 1 августа 2018 года) 536 млн рублей. Региональными льготниками являются и те, кто не менее 15 лет отработал в оленеводстве. Правда, таковых всего 150 человек. При этом в Коми примерно 300 тысяч пенсионеров.

Но оставим в покое полторы сотни оленеводов и тех, кто является ветераном военной службы, — это особая статья.

Значит, остаются только ветераны труда Республики Коми. В настоящее время для установления гражданину статуса «Ветеран труда Республики Коми» требуется соблюдение следующих условий: достижение мужчинами возраста 60 лет, женщинами — 55, получение пенсии по старости либо за выслугу лет, наличие трудового стажа не менее 40 лет — для мужчин и не менее 35 лет — для женщин.

Увы, в Республике Коми нет ветеранов труда в возрасте до 55 (женщины) и 60 (мужчины). А значит, нет и льгот.

Напрасные слова

«Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы, — заявил в своем телеобращении Владимир Путин. — Это очень важные для людей вещи. Такие как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю,

безусловно, этот подход».

Слова, конечно, красивые. Но применительно к Республике Коми — совершенно напрасные. У нас «обычные» пенсионеры (а их подавляющее большинство) не имеют права ни на бесплатные лекарства, ни на бесплатный проезд. Для «обычных» есть региональные льготы по капремонту (после 70 лет) и по коммуналке (для одиноко проживающих от 80 и старше), но их пенсионные новации, естественно, не касаются.

Допустим, Марьиванна из Коми выйдет на заслуженный отдых «по-новому» в 55 лет. И, став ветераном труда республиканского значения, получит льготу. Однако ирония судьбы в том, что даже ее подруги, которые вышли на пенсию раньше, в 50 лет, свою республиканскую льготу по закону смогли получать тоже только с 55. То есть разницы никакой нет!

Ветерану труда Республики Коми положены лишь небольшие (чуть более тысячи рублей) ежемесячные доплаты к пенсии. Причем претендентов на это звание с каждым годом будет становиться все меньше — набрать 35-40 лет стажа (особенно в сельской местности, где царит массовая безработица) очень проблематично.

Есть еще один важный аспект. Многие северяне к старости переселяются в другие регионы с более мягким климатом. Так вот, при переезде ветеран труда Республики Коми свои региональные льготы теряет. Ведь его заслуги признаны именно Коми, а не другими областями. Зато ветеран труда федерального значения (тот, что имеет орден или медаль) свои льготы сможет получать при переезде в любой регион.

Кроме того, начиная с 2016 года в Коми внедряется «принцип нуждаемости» в назначении социальных компенсаций. То есть постепенно меры соцподдержки (льготы, субсидии, помощь) люди будут получать не в качестве признания неких заслуг, а потому что иначе они попросту умрут с голода.

Право есть, но не про нашу честь

Даже те пожилые люди, которые, по закону, имеют право на льготы, не всегда могут ими воспользоваться.

Например, ветераны труда могут покупать льготный проездной билет. В столице Коми, пользуясь таким проездным, пожилые ездят на дачи в окрестностях города. Однако в глубинке эта льгота превращается в фикцию.

Недавно мы рассказывали о том, как живет деревенька Сейты в Сыктывдинском районе, где закрыли единственный магазин. Чтобы доехать до села Озел (в него входит деревня) или поселка Седкыркещ, надо заплатить от 200 до 500 рублей. И никакие льготы здесь не действуют — ездят только частники. За переправу на пароме деревенским старикам надо платить 67 рублей. Зато жители Седкыркеща имеют льготу, потому что этот поселок входит в черту Сыктывкара (паром содержит администрация города). Деревня же — в составе Сыктывдинского района. Как это разделение объяснить 80-90-летним старикам?

Недавно в «Трибуну» обратился пенсионер, житель поселка Приуральский Троицко-Печорского района. Поселок отрезан от райцентра бездорожьем. Когда-то здесь закрылся леспромхоз, не выплатив людям остатки зарплаты. Многие не выработали стаж, а потому пенсия у них крохотная.

— В поселке только фельдшер, а мне из-за серьезной болезни надо регулярно в райцентр на прием к врачу. Ездит частник. Билет в одну сторону обходится в 700 рублей. За день не обернешься, в райцентре надо переночевать, поесть. В итоге поездка встает в 2 тысячи и больше. Я с удивлением узнал, что где-то есть льготные проездные. Почему же для нас их нет? Ведь моя поездка — это не прихоть, а жизненная необходимость. Разве пенсионеры виноваты в этом?

Людмила КУДРЯШОВА.

КСТАТИ

Красиво жить не запретишь

Правительство обьясняет необходимость пенсионной реформы дефицитом Пенсионного фонда. Между тем на днях Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о главе Пенсионного фонда России Антоне Дроздове, которого сотрудники ФБК называют долларовым миллионером.

Согласно расследованию, семья Дроздова владеет квартирой площадью 335,5 квадратных метра на Патриарших прудах, двумя квартирами на улице Долгоруковская, двумя подземными машиноместами в центре Москвы, а также дачей на Рублевке.

Сотрудники фонда рассказали, что дача в поселке Николино с домом площадью 617 квадратных метров принадлежит теще Дроздова – Наталье Демчинской. «Получила она это все от своей дочери Ольги Демчинской — жены чиновника Дроздова. Дата этого новогоднего подарка выбрана не случайно: провладей жена чиновника этим объектом еще один день — дом и участок пришлось бы декларировать. А зачем светить в декларации недвижимость, на которую у тебя официально нет денег даже приблизительно?» — отмечает ФБК.