Шиес: добро против зла

«Это последняя линия обороны нашей Родины»

9 ноября в Сыктывкаре состоялась акция протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес (90 км по прямой до столицы Коми). По оценкам организаторов, в митинге участвовало до 5 тысяч человек.

На митинге выступил и гость из Москвы, известный в России человек — бывший телеведущий федеральных каналов, бывший член нескольких общественных советов при Президенте РФ, а ныне лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области Максим Шевченко.

Линия обороны

— Максим Леонардович, радикализация Шиеса как общественного явления продолжается. Могут ли сложиться условия для его «майданизации»?

— За спиной Шиеса нет никаких государств и олигархических структур. Есть ощущение, что это последняя линия обороны родины. Родины, про которую говорит не Путин и не какие-то начальники, а той самой родины, которую человек ощущает в своем сердце, в своей душе. Это подлинно народное движение. Народное сопротивление, народный сход, народная мобилизация. Вообще, то, что я видел, — это личная невозможность людей мириться с тем, что они считают злом. А очевидно, что наглая попытка глобального, или московского федерального, капитализма при поддержке регионального капитализма превратить родную, прекрасную, чистую землю в какую-то грязную, вонючую свалку буржуазной Москвы — это зло. Поэтому Шиес — это сопротивление добра против зла…

Они же, московские буржуи, презирают и ненавидят людей, понимаете? Я их очень хорошо знаю лично. И Собянина знаю, и многих других…

Они попали в ловушку власти. Их туда завела жадность. В чем причина? Есть такое понятие, как раздельная сортировка мусора и переработка. Это фактически замкнутый цикл. Компания «Кока-Кола» упаковывает в пластиковую бутылку кока-колу, продает вам —но «Кока-Кола» потом нуждается в пластиковой бутылке, чтобы снова и снова упаковывать кока-колу и вам ее продавать. И фактически «Кока-Кола» должна бы была быть заинтересована, чтобы вот эта одна и та же бутылка двигалась: вы ее выпили – сдали – она вернулась переработанная или почищенная в «Кока-Колу» —в нее опять залили кока-колу и вам ее предоставили. И таким образом эта бутылка нигде не выкидывается — ни в Шиесе, ни в Москве.

В Европе эта система действует. Государство заняло принципиальную позицию. Демократическое государство под давлением партий – «зеленых», левых, консервативных, христианско-демократических партий, партий, которые не выдуманы олигархами, а которые являются плоть от плоти своих стран и своих народов — требует, чтобы никакие корпорации не загрязняли родную землю. Немецкую, чешскую, греческую или французскую.

И только у нас не так. Почему? Потому что если будет переработка, тогда у вот этих жуликов и воров не будет прибылей. Их прибыль — в том, чтобы собрать мусор, взять в аренду землю, выкупить эту землю, выкопать на ней котлован, завалить туда этот мусор и получить «бабки». Получить «бабки» с вас: вы должны оплачивать мусорный тариф. Получить «бабки» с государства — за так называемую «переработку». То есть это просто жульническая афера…

Сейчас нам мусорный тариф кажется маленьким. Поверьте, через год они его увеличат в 2-4 раза. Через пять лет, если такая система сохранится, это будет рентабельный криминальный бизнес захоронения в земле, и на этом будут зарабатывать огромные деньги.

Я был в странах, которые не очень высокоразвиты, но где организован раздельный сбор мусора. Более того, компании, которые занимаются переработкой макулатуры, пластика, алюминия, заинтересованы в том, чтобы это сырье им поступало. Заинтересованы компании, которые занимаются переработкой биоотходов. В этом только не заинтересованы жулики и воры, которые просто берут в аренду машину, копают яму, нанимают ЧОП и вывозят мусор. А мы им мешаем.

— Вы можете прямо назвать кого-нибудь, кто противится мусоропереработке?

— У мусорной темы есть три лоббиста, которые хотят заработать легкие деньги, — это Чемезов, Чайка и Шойгу. Вот не надо строить иллюзий, что мы не знаем, кто эти люди. Им проще всего использовать свои ресурсы: выкопать котлованы, взять грузовики, вывезти всю эту гадость и закопать. В Шиесе ли, на Алтае… В Подмосковье они не хотят, здешняя земелька им дорога, они — эта отвратительная московская буржуазия — там свои дачки строят.

Мы имеем дело не вообще с капитализмом, а с конкретным российским криминальным колониальным оккупационным капитализмом, который просто омерзителен. И аморален абсолютно.

Беседовал Валерий ЧЕРНИЦЫН.