В республике 3 700 км школьных маршрутов, по которым обеспечивают перевозку детей к месту учебы. Несмотря на то, что ежегодно на содержание и ремонт этих дорог тратится более 8 миллиардов рублей (из регионального и муниципальных бюджетов), лишь 30% из них находятся в нормативном состоянии.

28 июня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение о переводе всех дорог, по которым перевозят детей к месту учебы, на региональный уровень. Это позволит использовать для приведения их в нормативное состояние средства республиканского Дорожного фонда, бюджет которого – 5 миллиардов в год.

«Это очень правильное и своевременное решение, – считает вице-спикер Госсовета Владимир Косов. – Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но всегда находились отговорки «нет лишних денег». Но дети ведь не могут ждать. Возить их в школу нужно каждый день, и родители должны быть спокойны, что ребенок доедет туда без проблем, в безопасности и комфорте. Кроме того, из-за плохих дорог ломаются и новенькие школьные автобусы, которые республика с таким трудом приобретает каждый год…»

«Безопасность детей – это самое главное», – согласен и председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин. Он подчеркнул также, что процесс передачи дорог не сиюминутный, потребуется время подготовить все необходимые расчеты, поэтому «задачу муниципалитетов готовить маршруты к началу нового учебного года и заботиться об их содержании до момента передачи никто не отменял». «Говорить, дождемся, мол, передачи и передадим в том виде, как есть, неправильно. Нет муниципальных и республиканских детей. Дети наши общие», – подчеркнул И. Семяшкин.

В нормативное состояние дороги со школьными маршрутами планируется привести за 2021-2022 годы. Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев дал поручение профильным комитетам совместно с Минфином и Минстроительства и ЖКХ включиться в проработку вопроса. «На безопасности детей экономить нельзя», – заключил он.

К началу прошлого учебного года из 224-х школьных маршрутов ГИБДД не согласовало 21. Поставлена задача по возможности существенно сократить это число уже к 1 сентября этого года.