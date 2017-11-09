Школу в Орбите обещают сдать к 1 апреля

Вчера, 9 ноября, в Госсовете Коми депутаты и чиновники обсудили региональную государственную программу «Развитие образования». Как и ожидалось, на совещании была в очередной раз поднята скандальная тема строительства школы на 1200 мест в столичном микрорайоне «Орбита» — теперь так можно говорить уже без всяких оговорок.

Напомним, что это единственный крупный инвестиционный проект на территории Коми, софинансирование которого идет из регионального и федерального бюджетов. Во время выборной кампании 2016 года тогда еще врио главы РК Сергей Гапликов публично обещал, что школа примет первых учеников уже в сентябре того же года. Затем ее ввод был перенесен на декабрь, потом на весну 2017 года, а затем и на близкий декабрь. На совещании, в котором принимала участие заместитель председателя правительства РК — министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова, были названы очередные сроки – 31 марта 2018 года.

Если школа не будет построена до 1 апреля, то федеральный центр затребует вернуть неосвоенные деньги. В свое время Министерство образования и науки РФ предоставило Коми субсидию из федерального бюджета в размере более 574 миллионов рублей. Возвращать придется не всю сумму, а только неосвоенную строителями из ООО «Краснодар». Но это мало утешает, поскольку как ни крути, а речь все равно идет о нескольких сотнях миллионов рублей.

Южане еще осенью косвенно признали, что у них отсутствуют оборотные средства, чтобы вести строительство в нужном темпе. Да, их расходы оплачиваются из государственных средств, но они выделяются не авансом, а по факту выполненных работ.

Согласно информации Контрольно-счетной палаты РК, степень строительной готовности школы в микрорайоне «Орбита» по данным на 1 октября составляет 42,3 процента. Работы выполнены в текущем году в объеме 181 млн 855 тысяч рублей (27 процентов от утвержденного годового объема по объекту).

Эти цифры до нового года уже вряд ли серьезно изменятся, поскольку 24 октября был расторгнут контракт с ООО «Краснодар» в связи с тем, что «генподрядчиком допущено отставание от сроков выполнения работ по организации строительства объекта».

Первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК Сергей Двуреченский на 90 процентов уверен, что объект все же удастся ввести в строй 31 марта будущего года. Однако его оптимизм разделяют далеко не все. Депутат Госсовета РК, лидер коммунистов Коми Олег Михайлов обратил внимание на два важных момента. Новому генподрядчику будет сложно работать в авральных по срокам условиях, да еще зимой, когда температура предсказуемо может опуститься до минус 30-35 градусов. Обычно монтаж внутренних систем отопления, подключение водоснабжения, строительно-монтажные и отделочные работы проводятся в более благоприятных погодных условиях. Во-вторых, в республиканском бюджете на 2018 год не предусмотрены средства для строительства школы. А это означает, что в случае срыва сроков по сдаче объекта он из-за отсутствия финансирования может стать очередным долгостроем.

На сегодняшний день в республике сложилась катастрофическая ситуация с состоянием социально значимых объектов. По данным Натальи Михальченковой, 181 школа в регионе требует ремонта. Для этих целей необходимо изыскать порядка 10 миллиардов рублей.

В сложных финансовых условиях, в которых находится республика, без поддержки федерального центра не обойтись. Но даст ли деньги Москва, видя, как они осваиваются на примере той же школы в микрорайоне «Орбита»? Вопрос звучит риторически.

Сергей МОРОХИН.