Шумных жильцов будут штрафовать

В комитете Государственного Совета Коми по законодательству и местному самоуправлению 20 декабря обсудили итоги применения действующего в республике «закона о тишине».

Как сообщил заместитель председателя Государственного Совета региона Владимир Косов, с ноября 2016 года муниципалитеты наработали определенную практику, в итоге появились идеи по его доработке.

«От Сыктывкара, Инты и Сысольского района поступило предложение расширить перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан.

В частности, включить туда лай собак, удары различными предметами по стенам и потолку, звуки, издаваемые бытовой техникой. Кроме того, предлагается ужесточить санкции за повторные нарушения», – рассказал вице-спикер.

Также в Сыктывкаре считают необходимым увеличить штраф за повторное нарушение.

Трудно представить, как это будет реализовано в жизни. Получается, что ваш сосед может замучить вас штрафами (и полиция встанет на его сторону), если у вас плачет грудной ребенок. Но как заставить его замолчать, когда малыш болеет или у него режутся зубки?

Любой участковый полиции расскажет вам, что некоторые старушки жалуются на то, что белым днем у соседей шумят: топают, включают телевизор, поют. Но как запретить 5-летнему бегать, чтобы не топал и не тревожил соседку? Можно ли заставить собаку вообще не лаять, а кошку — не мяукать?

На подобные звуки разные люди реагируют по-разному. Звукоизоляция в наших домах никакая, и завтра доброжелатель настрочит на вас жалобу, что вы ночью ходите по квартире, пользуетесь душем и туалетом, щелкаете дверным замком. А как вам быть, если вы работаете по сменам? Словом, вопросов больше, чем ответов.