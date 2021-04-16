Евгений Плаксин работал врачом детского хирургического отделения Коми республиканской больницы, был главным детским хирургом Республики Коми. За полвека врачебной практики на его счету более 7500 операций. В том числе сложных, уникальных, описания которых вошли в медицинские учебники.

19 марта основоположнику детской хирургии Республики Коми исполнилось бы 89 лет. К сожалению, Евгений Дмитриевич не дожил до этой даты – он скончался 8 декабря прошлого года.

50 лет в строю

Женя Плаксин родился в деревне Усть-Кула Удорского района. В 1950-м окончил Сыктывкарскую фельдшерско-акушерскую школу и в течение 4-х лет работал фельдшером в Косланской районной лаборатории. Затем была учеба в Архангельском мединституте и работа главным врачом Прилузской ЦРБ. В 1966-м, отучившись два года в ординатуре Ленинградского института для усовершенствования врачей на кафедре торакальной хирургии, молодой врач поступил в Коми республиканскую больницу.

За годы работы им были впервые внедрены в повседневную практику многие методы исследований и оперативных вмешательств практически во всех разделах детской хирургии. При его непосредственном участии открылись детские хирургические отделения в Воркуте и Ухте. Он руководил интернатурой по детской хирургии, лично подготовил 49 хирургов, которые сегодня составляют основу детской хирургической службы республики. Среди них – главный врач Детской клинической республиканской больницы Игорь Кустышев, его заместитель Андрей Карманов, главный детский хирург-эксперт Минздрава Коми Вячеслав Сварич и многие другие.

Конечно, заслуги Евгения Плаксина были отмечены на государственном уровне: у него множество почетных грамот и благодарностей, звание «Заслуженный работник науки и культуры Коми АССР» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Однако сам Евгений Дмитриевич всегда отмечал, что главная ценность для него – это уважение коллег, а самая весомая награда – «спасибо» от родителей и самих маленьких пациентов.

А вот был случай…

Хирурги – элита врачебного корпуса. Помимо глубоких медицинских знаний, они должны обладать быстрым умом, хладнокровием и решительностью.

Конечно, врачи тоже ошибаются, но одно дело, если ошибку совершает рядовой терапевт, и совсем другое – «человек со скальпелем». И эта ответственность возрастает в разы, когда речь идет о маленьких пациентах, которые не могут даже сказать, где у них болит. А ведь решение надо принимать в считанные минуты…

В своей книге «Записки хирурга» Евгений Дмитриевич приводит несколько таких случаев из практики. Например, редкий случай аппендицита у грудничка 16 дней от роду.

«5 декабря 1979 года в 4.35 доставлена девочка… Три часа назад ребенок проснулся, стал беспокойным (тужился, кряхтел, кричал). Была рвота, живот мягкий, болезненный при пальпации во всех отделах. Сделали рентген, взяли анализы. Диагноз: острый аппендицит. 5 декабря в 15 часов вскрыта брюшная полость. Диагноз подтвердился: острый флегмозно-гангренозный перфоративный аппендицит. На 26 сутки больная выписана в удовлетворительном состоянии».

Прооперированной в двухнедельном возрасте малышкой оказалась внучка председателя Госкомитета Коми АССР по телевидению и радиовещанию В. Кривошеина. Наташа выросла, вышла замуж, работает в детском саду.

Или такой случай. «1992 год. Ребенок 10 лет, поступил в отделение плановой хирургии с диагнозом: киста нижней доли правого легкого. Проведены общеклинические анализы, сделаны рентгенснимки легких, бронхоскопия… Согласие родителей на операцию получено.

10 февраля 10 часов утра… Вскрыта грудная полость…Удалена нижняя доля правого легкого с раздельной обработкой элементов корня легкого. Признаков кровотечения нет. Послойное ушивание раны грудной клетки… Ребенок переведен в палату интенсивной терапии. На следующий день

контрольный рентгенснимок. В задне-медиальном отделе грудной клетки справа обнаружено затенение с четкими границами овальной формы размерами 5,0х6,0 см, диагностирован гемоторакс (накопление крови – Ред.) справа.

11 февраля в 11 часов повторная операция. Гематома до 200 мл удалена. Диагностирован порок развития межреберных артерий, отходящих от аорты. Проведена их перевязка с прошиванием 6-7-8 ребер по лопаточной линии. Кровотечения нет… Послойное ушивание грудной клетки. Наблюдение в палате. Ребенок снят с аппарата искусственного дыхания, стабильная геодинамика.

12 февраля – контрольный рентгенснимок. В плевральной полости свободной жидкости нет… Однако по задне-медиальной поверхности грудной клетки справа вновь выявлено овальной формы затенение с четкими границами… Проведен консилиум. Заключение: секвестрация, т.е. порок развития нижней доли правого легкого. Показано еще одно хирургическое вмешательство…»

За трое суток мальчик перенес три сложнейших операции на грудной клетке, потом долго лечился. Но все закончилось хорошо – паренек выздоровел, вернулся к нормальной жизни.

Чтобы спасать маленьких пациентов, одного профессионализма хирургу, наверное, мало. Тут нужен особый дар, в том числе и душевный, который дается от Бога.

«Мой главный человек»

Вспоминает Надежда Зосимовна Панева, вдова Евгения Плаксина:

– Только сейчас, немного придя в себя после страшной утраты, я смогла взяться за перо, чтобы рассказать о моем «главном человеке». Он был удивительный, добрый, трудолюбивый, благородный, приносящий радость и тепло окружавшим его людям. Мы прожили с ним 43 года – и с каждым годом наша любовь и уважение друг к другу крепли и приумножались…

Я считаю очень важным напомнить о его отношении к своим пациентам, товарищам по работе и еще о его книгах – а их он успел написать целых три. Последнюю – «Жили-были коми. Кое-что о моей родословной» – задумал и написал в 85 лет. А первую – «Записки хирурга» – начал в 75 лет, когда еще работал в Детской республиканской больнице. Книга была издана в

2007-м, а в 2009-м вышел второй вариант с дополнением в 100 страниц. Обе книги были тепло встречены как близким кругом соратников и друзей, так и незнакомыми нам людьми.

Книг об истории развития медицины Коми написано немного. С уходом живых людей, участников событий, стирается память о них и об их вкладе в развитие здравоохранения. В этом отношении считаю, что книги Евгения Плаксина уникальны: скорее всего, это первая и пока единственная попытка создать летопись рождения и развития одной из областей здравоохранения республики, предпринятая самим врачом – непосредственным участником и организатором этого процесса.

После выхода «Записок…» было много интересных отзывов от врачей-практиков, друзей Евгения Дмитриевича по учебе в институте и совместной работе: из Петрозаводска, Кирова, Хабаровска, Архангельска. Приведу несколько из них. «Прочитали почти залпом! – пишут старинные друзья по институту, преподаватели Архангельского мединститута Альберт и Лидия Журавлевы. – Но что привлекает в книге, так это стремление помочь людям и тот романтизм к врачебной профессии, с которыми мы к ней относились. Да, это мы, шестидесятники, перехватив у военных врачей инициативу бескорыстного служения народу, добились того, что организация медицинской помощи в СССР была признана лучшей во всем мире. Я уж не говорю о национальном аспекте развития хирургической помощи народу коми. Вообще, ты, Женя, молодчина!!!»

И далее – горькие слова: «Работать стало неинтересно. В хирурги, как в наше время, больше никто не стремится. Студенты задают вопросы: сколько стоит эта операция, какая зарплата, на чем можно заработать? А иностранцы-студенты вообще ведут себя нагло. Получать знания вообще не хотят. Они прямо говорят, что им нужен диплом, а учиться они будут во Франции, Англии, Германии, США».

И еще строчки из их письма 2019 года: «Сейчас, когда уже подводим итоги своего труда и жизни, считаем, что из всех наших друзей-однокурсников Женя – самый умный, трудолюбивый и талантливый врач. Не зря мы, его товарищи, называли его тогда «профессором». Он сумел организовать работу хирургической помощи в Республике Коми на высоком уровне. Мы гордимся тобой и дружбой с тобой».

А вот письмо из Москвы, от моей университетской подруги Светланы Ангелиной (дочери знаменитой трактористки, дважды Героя Соцтруда Паши Ангелиной): «Книгу Жени проглотила за два вечера. Самое светлое и радостное, что на свете есть еще такие люди, безумно любящие свою работу, помнящие всех, кто им помогал и делал добро в жизни… Женя – удивительный человек, и Бог его охраняет за доброту, которую он несет…».

Лиля ВОВК.

P.S. Национальная библиотека РК оцифровала и разместила электронные версии книг Евгения Плаксина на своем ресурсе: Neb.nbrkomi.ru. Теперь они доступны всем желающим.