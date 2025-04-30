Скандал в Сыктывдине: был ли подлог? Возмущенные жители сельского района заподозрили бизнес и местную власть в противозаконных действиях

В Сыктывдинском районе назревает очередной конфликт между местными жителями и предпринимателем, связанный с землепользованием. Только на сей раз он может перерасти в полновесное уголовное дело, поскольку сельчане выдвинули обвинение в подлоге документов.

Депутат Совета села Часово Евгений Потолицын направил обращение прокурору Республики Коми Николаю Егорову. Суть его в следующем. В 2021 году предпринимателю Владимиру Гайкулинцу, без процедуры общественных слушаний, была выдана лицензия на вырубку семи гектаров леса недалеко от поселка Язель.

В июне 2022 года в Доме культуры села Часово состоялся сход граждан, в котором приняли участие также депутаты Госсовета и Сыктывдинского райсовета. На сходе было заявлено, что сельчане против уничтожения бора и разработки нового песчаного карьера. После схода граждан работы по вырубке бора были приостановлены.

Бор – под топор

Но в итоге бор все же был вырублен. Теперь очередь за обустройством карьера. В мае 2024 года состоялось совещание с участием первого заместителя председателя правительства РК Эльмиры Ахмеевой, руководителя Минприроды РК Екатерины Киселевич и главы администрации Сыктывдинского района Любови Дорониной. На совещании было сказано, что ни Сыктывдинский, ни Эжвинский районы не нуждаются в таком объеме песка, который можно добыть рядом с Язелем. Екатерине Киселевич было дано поручение найти участок под карьер для предпринимателя в другом месте.

В сентябре 2024 года в Язеле состоялось очередное собрание граждан, в котором приняли участие восемь местных жителей. Предприниматель озвучил свои предложения по оказанию спонсорской помощи в случае, если получит одобрение на разработку песчаного карьера. По словам общественника Андрея Головки, «фактически люди разошлись, не приняв никакого решения…»

Дальше события стали развиваться по совершенно неожиданному сценарию. В апреле этого года общественники запросили у администрации Часово протокол сентябрьского собрания. Протокол был представлен, но он, по словам участников собрания, имел все признаки подлога, поскольку в нем указаны результаты голосования (семь голосов за разработку карьера и только один против), которое вообще не проводилось. Причем в протоколе фигурируют фамилии людей, отсутствовавших на том собрании.

Ситуация весьма запутанная, явно не хватает дополнительных документов, а видеозапись собрания не велась. Интересно, чью сторону займут надзорные органы?

Помним Пычим

Евгений Потолицын напомнил скандальную историю, случившуюся в июле 2022 года, когда жители Пычима, Язеля, Часово, а также экоактивисты из Сыктывкара предотвратили незаконную вырубку пычимского бора. В рамках социального партнерства предприниматель готов был пару раз в неделю возить местных ребятишек в сыктывкарский бассейн. Однако многие сельчане такой «подарок» посчитали издевкой.

Кроме того, люди не забыли, как безответственный бизнес десять лет назад раскурочил язельский бор: лес вырубили, песок срыли до водоносного слоя, а образовавшуюся огромную яму закидали опасными отходами лесопиления и прочим мусором. Эта несанкционированная свалка, фактически превратившаяся в болото, теперь тянется за горизонт. За варварское отношение к природе так никто и не понес реальной ответственности.

В прошлом году Минприроды заявило о намерении провести рекультивацию опасной язельской свалки за государственный счет, но одними намерениями все пока и ограничилось.

Сергей МОРОХИН.