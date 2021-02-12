Три недели назад, 21 января, в двухстах метрах от жилых домов нашей деревни, практически на берегу Вычегды, тяжелая техника начала расчищать площадку от снега…

Местные жители поначалу обрадовались: подумали, что наконец-то у нас построят вышку сотовой связи – телефоны в деревне «ловят» местами, сигнал интернета слабый, о кабельном телевидении приходится только мечтать. Но радость очень скоро сменилась тревогой: выяснилось, что это ООО «Комиинвестпром» готовит площадку для складирования второстепенной продукции – дров и баланса.

Расчищенная площадь – около 1,3 га, находится она в водоохранной зоне, на опушке леса, в 30 метрах от водозаборной скважины. На площадке теперь размещены штабеля древесины, здесь же стоят бочки с ГСМ (на снимках). Незваные гости своим вторжением отрезали жителей деревни от картофельных посадок – к ним теперь не подобраться. Ко всему нужно добавить шум и грохот техники, которая работает на этом складе древесины.

Подобная площадка была открыта и в деревне Выльгорт Усть-Куломского района. Площадку забросили, древесину полностью не вывезли, превратив огромную территорию в мусорную свалку. По всей вероятности, такая же участь ждет и наше красивое поселение, что оби-

тателей Кырныши совсем не устраивает. Мы против вторжения на территорию лесозаготовителей и обращаемся через газету к главе Республики Коми с просьбой разобраться в ситуации и убрать площадку с территории населенного пункта.

М. ДЕМИНА, И. НЕХОРОШЕВ, М.МИНГАЛЕВ – всего 29 подписей,

Усть-Куломский район.