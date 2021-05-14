Сколько денег нужно для счастья? В провинции запросы скромнее, чем в Москве

Нашим гражданам хватило бы в среднем 173 тыс. руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, сообщает «РИА Новости». Самые высокие запросы (224 тыс. руб. ежемесячно) у москвичей, самые скромные — у жителей Кирова (132 тыс. руб.).

Исследование проводилось с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие 2,5 тыс. россиян старше 18 лет из 541 населенного пункта из всех федеральных округов.

Мужчины оценивают необходимое им для счастье количество денег выше, чем женщины, — 192 тыс. и 155 тыс. руб. соответственно. Россиянам до 24 лет хватило бы 130 тыс. руб. в месяц, от 25 до 34 лет — 164 тыс., от 35 до 44 лет — 198 тыс., а людям 45 лет и старше — 195 тыс. руб. в месяц.