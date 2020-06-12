Сколько нам еще ждать? Жители поселка возмущены бездействием властей

В «Трибуну» поступило открытое письмо жителей поселка Приуральский Троицко-Печорского района, адресованное главе Республики Коми. Родители сельских школьников добиваются, чтобы их дети учились в нормальных условиях. Они считают, что губернатор Владимир Уйба, районные власти и чиновники Минобраза должны срочно решить эту проблему. Ниже мы публикуем текст обращения.

Провальные аукционы

В 2009 году в поселке случился пожар, в результате которого сгорело основное учебное здание, уцелела только деревянная двухэтажная пристройка. Это сооружение поражено грибком, его конструкции деформированы, полы неровные. Стены здания зимой промерзают, в классах низкая температура, постоянно случаются аварии в системе отопления, дети мерзнут.

С 2009 года на всех уровнях власти звучат обещания построить новую школу. Представители районной администрации при встречах рассказывают о том, что есть проект строительства новой школы на 80 мест, в комплекс которой входят дошкольная группа на 20 малышей и пришкольный интернат на 20 мест. Проект реально существует, здание должно быть в кирпичном исполнении. Но именно поэтому проект и не может быть реализован! В условиях тотального бездорожья кирпич просто невозможно завезти, потому что постоянной дороги к нам нет, мы отрезаны от «большой земли» реками Печора и Илыч. Автотранспортное сообщение есть только зимой. В результате подрядчики отказываются от работы в таких условиях, аукционы проваливаются.

Над школой – дамоклов меч

Администрация школы находится в постоянном стрессе, ее руководству выписываются многочисленные штрафы, поскольку требования ужесточаются с каждым годом. Например, в 2013 году прокуратура вынесла предписание о возведении вокруг школы ограждения. По составленной смете на производство работ по устройству забора требуется более полутора миллионов рублей. Ставить ограждение вокруг здания, которое вот-вот развалится? Кто даст на это деньги?

Мебель за последние 10 лет в школе не обновлялась ни разу. О текущем ремонте даже говорить не хочется. Мотивируется это одним тезисом: скоро построят новую школу. В этом году, к примеру, на текущий ремонт и подготовку к новому учебному году выделено всего 40 тысяч рублей. А в комплекс школы входят 4 здания: школа, интернат, дошкольная группа и школа-сад в деревне Еремеево. На что хватит этих денег, как вы думаете?

С прошлого года родителям старшеклассников упорно внушают, что детей 10 и 11 классов лучше обу-чать в поселке Якша, который находится в 150 километрах от Приуральского. Это значит, что подростки по полгода не будут видеть своих родителей. Мы категорически с этим не согласны и хотим сами воспитывать своих детей!

Здесь важно отметить, что в школе Приуральского обучаются 83 ребенка, больше 40 процентов из них – приемные. Дети, которых уже не раз предавали взрослые и которые нашли дом и семью в наших семьях. Мы хотим, чтобы они учились в нашей школе.

Гром среди ясного неба

Как выяснилось, отправить детей в интернат предлагают потому, что в последнее время школа испытывает дефицит кадров – нам очень нужны математик и учитель английского языка. В Министерстве образования республики это знают, школу даже включили в программу «Земский учитель». Мы были этому очень рады: это означало, что про нас не забыли и, возможно, школа все-таки будет строиться.

Но недавно грянул гром среди ясного неба! Учителя по программе «распределены», а в Приуральский никто не едет! А если не будет учителей, невозможно обеспечить качественное образование. А коль так, то и школу можно закрыть, а новую строить будет необязательно.

Мы требуем, чтобы чиновники, от которых зависит судьба нашей школы, дали нам ответ: почему игнорируется строительство школы, почему нас обошли в программе «Земский учитель»? Сколько нам еще ждать, что власть повернется к нам лицом?

Татьяна ГАНОВА, Антон МЕЗЕНЦЕВ, Марина ПОПОВА – всего 138 подписей.