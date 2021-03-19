Сколько стоит карикатура? Усть-куломского педагога оштрафовали на 5 тысяч

За картинку, опубликованную в соцсети, учительница получила штраф. Однако Верховный суд Коми признал это незаконным.

В августе 2020 года педагог скородумской школы Усть-Куломского района Татьяна Чисталева узнала, что в школах вводят обязательное изучение второго иностранного языка в ущерб другим предметам. На своей странице «ВКонтакте» она опубликовала пост с карикатурой на сотрудницу местного управления образования Оксану Лебедеву.

На картинке чиновница была представлена в образе продавца, предлагающего на выбор английский или немецкий языки, а некий покупатель спрашивает: «Коми языка нет?». Таким образом Т. Чисталева выразила несогласие с сокращением часов обучения коми языку. Чиновница, между тем, подала иск о защите чести и достоинства, потребовав взыскать с педагога 50 тысяч рублей. Районный суд «снизил» планку до 5 тысяч рублей.

Педагог обжаловала решение в Верховный суд Коми. Как сообщает портал «7х7», ее интересы представляли юрист Виктор Воробьев и депутат горсовета Сыктывкара Николай Удоратин. «Чиновники подпадают под более широкие пределы допустимой критики и должны проявлять к ней терпимость», – говорится в их апелляции.

– Публикация Чисталевой – лишь «часть общественной дискуссии» и «оценка» конкуренции двух вариантов школьного обучения: с изучением коми языка или иностранного, – считают ее представители.

Верховный суд Коми отменил решение районного суда. Теперь педагог намерена в свою очередь добиваться компенсации морального вреда и признания незаконным ее привлечение к ответственности. Она также пожалуется на Оксану Лебедеву в администрацию Усть-Куломского района и Минобраз Коми, так как в суде первой инстанции интересы чиновницы представлял ее подчиненный и прокуратура нашла в этом нарушения.