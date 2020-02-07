Сбитые на дороге машиной собака или кошка – зрелище, увы, нередкое. Но водители в таких случаях обычно проезжают мимо…

В морозный январский день медсестра Сыктывкарской городской поликлиники № 3 Наталья Чабанец вместе с сыном Сергеем возвращалась домой с работы. В районе кочпонской заправки Сергей заметил лежавшую посреди проезжей части дороги небольшую собачку. Мать и сын вышли из машины и увидели спаниеля, лежавшего в луже крови. Спаниелька тяжело дышала, а из ее открытых глаз текли слезы.

Сергей и Наталья осторожно приподняли пса, медленно освобождая примерзшее к луже крови длинное ухо спаниеля, положили животное на покрывало и очень быстро доставили в ветлечебницу на ул. Савина. Там собачке обработали рану на голове и сделали уколы.

Наталья и Сергей, не колеблясь, повезли раненого пса домой, в поселок Краснозатонский. Они решили выхаживать его у себя, купили для этого необходимые лекарства. Но на всякий случай Сергей дал в интернете объявление, приобщив к нему фото раненого рыжего спаниеля.

И хозяин вскоре откликнулся. Оказалось, он искал своего любимца уже несколько часов. Чтобы избежать возможной ошибки, Сергей по телефону дотошно расспросил хозяина о приметах песика. Но когда тот приехал и позвал: «Рэд!», пес на знакомый голос начал слабо махать хвостиком. Все сомнения у спасителей вмиг исчезли. А радости хозяина не было предела.

Сергей обменялся с мужчиной телефонами. Позвонив на следующий день, он узнал, что Рэду делают капельницы, но пока он еще в тяжелом состоянии. Еще через три дня стало известно, что хоть раненый еще очень слаб, но потихоньку идет на поправку. Теперь четвероногий пациент понемногу начал принимать пищу, и его даже один раз выводили на прогулку.

Кстати, в семье Натальи Чабанец живут две любимицы-кошки, и одна из них подобрана ими на улице замерзающей и истощенной. И сейчас хозяйка, муж и оба их взрослых сына души в своей Муське не чают. И, если бы не откликнулся хозяин Рэда, они, без сомнения, оставили бы раненого найденыша в своей семье.

Любовь ГАЛОЯН.