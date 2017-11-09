Слишком медленно строятся в республике ФАПы

На здравоохранение в этом году запланировано выделить 13 миллиардов рублей, а на образование — около 19. В сумме — почти половина всех расходов бюджета.

В 2018 году планируется к сдаче четыре объекта здравоохранения. На Республиканскую инфекционную больницу в Сыктывкаре и реконструкцию радиологического отделения Республиканского онкологического диспансера направят 562 миллиона рублей. Еще 200 млн правительство намерено выделить на то, чтобы запустить наконец многострадальный санаторий в Серегово, и 22,5 млн — на строительство вертолетной площадки в поселке Шудаяг.

На обсуждении программы в Госсовете депутаты просили министра здравоохранения Дмитрия Березина активизировать работу по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. Республике требуется более 100 ФАПов, а в этом году из 11 запланированных введены пока только шесть (еще два планируется сдать до конца года). «Есть поселения, где старое здание закрыли из-за ветхости, а новое так и не построили. Это порождает справедливое недовольство жителей республики», – подчеркнула председатель Комитета по социальной политике Наталья Паншина.

— Эта тема находится на особом контроле, и темпы строительства удастся наверстать в следующем году, — заверил депутатов замминистра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Эдуард Слабиков.

Из хороших новостей, озвученных Д. Березиным, можно отметить, что за время действия программы «Земский доктор» (с 2012 г.) в республику прибыли 186 врачей. Более чем в три раза снизилось за последние годы число абортов, и более 1000 детей появились на свет в результате применения процедуры ЭКО.

Отдельно министр остановился на вопросе обеспечения больных инсулином. Памятуя о недавних перебоях с лекарством для диабетиков в Ухте, издан приказ во всех ЦРБ республики организовать резервный запас инсулина. До середины 2018 года проблем точно быть не должно.