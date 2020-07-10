Днем 30 июня пассажирский автобус № 115 выехал из Корткероса в Сыктывкар по расписанию. Недалеко от села Додзь водителю автобуса стало плохо, и он скончался прямо за рулем во время движения.



Это произошло в тот момент, когда автобус выехал на «встречку», по которой мчались огромные лесовозы. При столкновении с ними «пазик» мог превратиться в груду железа…

Одна из пассажирок – Ирина Гиздуллина – рассказала «Трибуне», что сидела недалеко от водителя. Поначалу ничто не предвещало беды. Но вдруг шофер начал заваливаться на бок, лицо у него посинело…

– Я закричала, и какая-то женщина бросилась на помощь, – вспоминает Ирина. – Увидев, что водитель мертв, она схватила руль, уводя автобус со «встречки». Лесовозы сигналили, но мчались мимо, не сбрасывая скорость. Чудом ей удалось «вырулить» в сторону. До педали тормоза дотянуться она не смогла, но сумела вытащить из замка ключ зажигания – и автобус остановился.

Героиня без прав

Мы нашли эту смелую незнакомку. Ею оказалась 41-летняя жительница Приозерного Анна Чистякова.

– Этим рейсом я постоянно езжу в Сыктывкар, где работаю в Коми республиканской больнице младшей медсестрой. В тот день я

надеялась поспать в дороге, но вот как вышло, – говорит Анна Владимировна. – Водительских прав у меня нет, я действовала машинально. Все произошло быстро, а шок я испытала уже потом. К сожалению, в этот раз спасти водителя не удалось.

– Вы сказали – в «этот раз»? Значит, вы уже попадали в подобную ситуацию?

– Да, но тогда было проще и не так драматично. Мы выехали на машине из Приозерного в Корткерос. Добрались до пенсионного отдела, и я зашла туда по делам. Мой сын и остальные пассажиры сидели в машине. Когда я уже вышла, то увидела, что шофер наклонил голову, будто уснул. Я взяла его руку, а она холодная! Пассажиры от испуга сбежали. Я позвонила в «скорую». Сама завела машину, включила печку. На улице тогда был мороз. Когда бригада приехала, мужчина уже пришел в себя. Давление у него зашкаливало – под 200. Сейчас он жив, мы общаемся.

«Мне жить негде»

Во время беседы Анна Чистякова призналась, что у нее серьезные проблемы. Медсестра вынуждена снимать жилье в городе. Ее квартира в Приозерном находится в доме, который подлежит сносу. Еще в 2016 году его признали аварийным.

– Дом уходит в землю, рушится на глазах, крыша прохудилась, штукатурка обваливается. Летом я там живу, а зимовать приходится на съемной квартире. Я обращалась в администрацию, чтобы мне дали жилье по программе переселения. Говорят, что нужно ждать несколько лет. То есть сейчас мне фактически негде жить…

Три года ждать

По словам главы поселения «Приозерный» Софьи Богадевич, почти весь поселок (а это и старики, и инвалиды, и «дети войны») вынужден жить в аварийных домах и ждать переселения. Кстати, и сама глава поселения живет в таком же гнилом щитовом доме.

– Хорошо, что программа переселения пока работает, государство выделяет деньги и мы еще строимся. Иначе мы бы не знали, что делать с аварийным жилфондом. Но весь поселок сразу перестроить невозможно. Переселять будут постепенно. С 1 января 2020 года мы передали все квартиры на баланс администрации Корткеросского района, и они теперь будут заниматься переселением, – сообщила Софья Николаевна. – Дом № 14 по улице Трактовой, где прописана Анна Чистякова, попадает под программу переселения на 2023-2025 годы. А многим приозерцам, в том числе и мне, придется ждать аж до 2027 года.

Екатерина МАКАРОВА, Корткеросский район.