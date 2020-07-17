Система экологического контроля дискредитировала себя как на местном уровне, так и на государственном. Общественники пытаются привлечь внимание к вопиющим нарушениям законодательства, обращаются в надзорные органы. Однако зачастую эти обращения остаются гласом вопиющего в пустыне.

Черная вода

Наглядным примером бездействия является сброс нефтепродуктов в ухтинском микрорайоне Озерный. На берегу безымянного ручья в конце зимы появились нефтепродукты. 19 мая в ухтинский Комитет охраны природы Минприроды РК поступило сообщение от граждан о загрязнении участка земли нефтепродуктами у горы отходов бывшего кирпичного завода.

21 мая на место выехали члены Республиканской межведомственной паводковой Комиссии, находящейся в это время в Ухте. Остановились на версии слива нефтесодержащей жидкости в объеме около кубометра. Дальнейшие действия типичны: был составлен акт о нарушении природоохранного законодательства, который отправили в полицию для расследования и выявления нарушителя. Спустя месяц заявитель получил ответ о закрытии дела «ввиду не установления виновного лица».

Между тем талые воды и дожди со временем смыли нефтепродукты в ручей, а через километр они смешались в районе Озерного с водой обширного водоема, а еще через пару километров вода попадает в семужье-нерестовую реку Ухта. В это время в береговых кустарниках озера семейства водоплавающих птиц обзаводятся птенцами, и оказываются там, где был нефтеразлив. Так дюжина птенцов оказалась на участке разлива нефтепродуктов. Утята, видя голубое отражение неба в воде, ринулись к дурно пахнущей жидкости и оказались вместе с матерью в смертельной ловушке: водная поверхность была покрыта нефтью.

О случившейся беде узнали активисты Гражданского контроля. Осмотр места гибели показал, что кроме семейства чирков погибли взрослый дрозд и небольшой куличок. Наверняка погибших птиц больше.

Малые беды рождают катастрофу

Возникает резонный вопрос: почему никто не принял срочных мер по ликвидации нефтеловушки? Не хватило масла в головах чиновников? Место разлива незначительно по площади, достаточно было оградить его небольшой канавой со стороны ручья, засыпать сорбентом и грунтом. А заодно проверить иную версию загрязнения: под кучей отходов кирпичного завода могла быть погребена старая емкость с нефтепродуктами. Иначе невозможно объяснить, почему вся «зараза» не ушла в ручей в период дождей.

Этот пример может показаться мелким, но таких ловушек предостаточно. В данный момент огромным источником загрязнения остается действующий Ухтинский полигон ТБО, где с восточной стороны его «хозяева», отвечающие за экологическую безопасность, не принимают мер по снижению объемов сброса свалочного фильтрата в ручей.

Между тем в отчетах надзорных органов, которые с полным правом можно называть отписками, вопрос устройства специальных канав замалчивается. А стоки с полигона прямехонько опадают в протекающий рядом ручей, а тот впадает в реку.

Вывод простой: большие экологические беды рождаются из-за неустраненных малых бед. И пока не удалить «мусор» из госструктур, наша жизнь не изменится.

Валерий ТОРЛОПОВ,

эколог, г. Ухта.