Участок дороги возле удорской деревни Мелентьево проходит по самому краю обрыва над рекой, и обрыв этот имеет высоту около шести метров. Страшно представить, что будет, если водитель на этом месте превысит скорость или машину занесет…



А ведь по этой дороге ежедневно ездит автобус по маршруту Кослан – Пысса, иногда перевозят детей, больных, продукты и даже вывозят мусор. В сущности, это единственная дорога, связывающая отдаленные поселения, расположенные вдоль Мезени, с внешним миром. Она имеет статус межмуниципальной автомобильной дороги республиканского значения. Правда, этот статус ничего не значит.

Еще когда дорожным ведомством руководил Эдуард Слабиков, мы неоднократно обращали его внимание на состояние этой дороги, в том числе и на данный аварийный участок. Сейчас г-н Слабиков занимает пост заместителя министра. Про этот участок он прекрасно осведомлен, но, увы, у него, видимо, руки до нашей дороги так и не дошли…

Мне довелось обращаться по этому поводу и в Госсовет Республики Коми. Ответ мне пришел за подписью заместителя председателя предыдущего созыва Совета Александра Макаренко, в котором он указал, что денег на ремонт данного участка нет, но будут установлены светоотражающие вешки. Увы, и это оказалось только обещанием: никаких палочек, тем более светоотражающих, там не было и нет. Да и чем помогут мне палочки, если машину занесет и она полетит в овраг?

На местном уровне вопрос не решается: денег нет, вот и весь сказ. Один чиновник сказал: «Никакая машина ведь не свалилась в реку, и никто не погиб. Как только что-то случится – сразу все исправим!» Жаль, что слова этого чиновника я не записал на диктофон, поэтому имя его назвать не могу. Он ведь откажется от своих слов, а меня еще и привлекут к ответственности за хулу на власть…

А ведь этот чиновник по сути прав: у нас, если что-то случается, сразу находятся и деньги, и возможности. Неужели, чтобы отремонтировать смертельно опасный участок дороги нужна чья-то гибель? Пусть мое письмо в газете будет напоминанием всем чиновникам: если что-то случится, они не смогут уйти от ответственности и справедливого наказания.

Альберт ЛОГИНОВ,

д. Малая Пысса, Удорский район.