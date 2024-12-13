Печора должна была стать примером для остальных муниципалитетов по работе с бездомными животными, но ничего путного из этого не вышло. Почему и кто виноват?

Нужны миллионы? Берите!

В ноябре 2021 года тогдашний руководитель Минсельхоза Коми Денис Шаронов (в 2022 году он сбежал в США и попросил там политического убежища, поскольку в Коми его якобы принуждали участвовать в коррупционных схемах) представил депутатам Госсовета РК государственную программу «Развитие сельского хозяйства». Причем больше вопросов министру задавали не о пополнении продовольствия, а о безнадзорных собаках, которые входят в зону ответственности Минсельхоза.

Денис Шаронов тогда рассказал, что работа ведется в правильном направлении и вскоре в Печоре откроется первый образцово-показательный частный приют для полсотни собак. Для его обустройства необходимо выделить из бюджета 13 миллионов рублей. Сегодня, правда, называются другие цифры – от 15 до 20 миллионов рублей, но не в этом суть. В итоге все-таки приют был открыт в 2022 году, официальные СМИ много писали о его важности и заботе местных чиновников о благополучии горожан. Но потом все как-то стихло, и на это были причины.

«Концлагерь» для четвероногих

Приют проработал всего несколько месяцев и с тех пор стоит закрытым. Зооактивисты называли его «концлагерем»: «В приюте царит грязь. Вдоль клеток клубится шерсть клочками. Вонь стоит неимоверная. В клетках сыро от мочи, в некоторых кучки фекалий. Миски для воды пустые. В вольерах ни одной подстилки, собаки сидят прямо на бетонном полу, там же, наверное, и спят…»

Деньги налогоплательщиков просто пущены на ветер. Лидер местных коммунистов и депутат Совета Печоры Алексей Громов считает, что Контрольно-счетная палата Коми должна заинтересоваться этой мутной историей по выделению Минсельхозом предпринимателю Александру Курашову огромных денег под возведение приюта и ролью в ней местных чиновников.

Хоть на улицу не выходи!

По неофициальной информации, сейчас в Печоре в травмпункт покусанные бродячими собаками обращаются чуть ли не через день. А сколько тех, кто просто отлеживается дома после нападения животных?

В мае в Печоре безнадзорный пес напал на 6-летнего мальчика: покусал лицо. Все произошло в обычном дворе жилого дома, то есть в подобной ужасной ситуации мог оказаться любой. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи все обошлось без серьезных последствий.

И ведь такая тревожная ситуация с собаками, которые сбиваются в злобные стаи и кошмарят людей, характерна, пожалуй, для большинства муниципалитетов. В ноябре с.г. глава администрации села Зеленец Сыктывдинского района Александр Якунин был вынужден даже обратиться через социальные сети к руководству района, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. В своем видеообращении Александр Якунин показал, что опасные бродячие собаки – это не плод воображения жителей Зеленца, а серьезная проблема, на которую местные чиновники никак не реагируют.

Гражданская активистка из поселка Жешарт Усть-Вымского района Татьяна Просужих обратила внимание на то, что у многих собак, которых мы привыкли считать бродячими, есть ошейники, а значит, есть и хозяева. Но хозяева

безответственные, они просто выпускают своих псов погулять (ну какие там поводки и намордники?), а те нападают на людей.

Тут можно говорить только о моральной ответственности владельцев собак. Материальной ответственности, а тем более административной и уголовной, за опасные деяния своих питомцев, которые «просто гуляют», хозяева не несут.

Конечно, есть примеры, когда благодаря настойчивости и принципиальности некоторые пострадавшие от собак добиваются материальной компенсации. Но это единичные случаи.

Сперва – хвосты, потом – рубли

Если посмотреть на статистику, то возникает ощущение, будто Минсельхоз работает в круглосуточном режиме, искореняя проблему бездомных животных. Судя по отчетам, их отлавливают тысячами. По официальным данным, в 2023 году субвенций из республиканского бюджета на отлов и содержание животных без владельцев было предоставлено на сумму 31 миллион 421 тысяча рублей. Дополнительное финансирование на эти цели, выделенное Сыктывкару, Усинску, Печоре, Корткеросскому, Княжпогостскому, Усть-Вымскому и Усть-Куломскому районам, освоено на 100 процентов! На 2024 год была запланирована сумма на «работу с собаками» в еще большем размере – 31 миллион 519 тысяч рублей. Как видим, деньги выделяются огромные, а где результат?

Как-то один чиновник на пенсии рассказал случай из 90-х, когда он работал в администрации Княжпогостского района. Уже тогда была объявлена «война» бродячим собакам. Так вот, чтобы вести должный учет и контроль, желающим подзаработать на отлове животных было поставлено условие: деньги платим в обмен на хвосты. Один предприниматель решил схитрить и стал разрубать хвосты на несколько частей, но его быстро вывели на чистую воду. Это я к тому, что если раньше хоть как-то пытались контролировать отлов собак, пусть и таким странным способом, то сейчас, похоже, просто верят на слово. А иначе эти «тысячи» отловленных собак в отчетах никак не стыкуются с очевидной реальностью: бездомных собак на улицах городов становится все больше.

Сколько на самом деле сегодня в Коми безнадзорных собак, никто точно не подсчитает. Но примерное представление можно составить. Все тот же «американец» Шаронов поведал депутатам, что в регионе насчитывается порядка 5 тысяч бродячих собак. Получается целая армия! Причем созданы все условия, чтобы она увеличивалась: куда ни глянь – кругом кормовая база в виде помоек и открытых мусорных бачков во дворах жилых домов.

Закон есть, а порядка нет

Более 10 лет в Госдуме РФ пылился законопроект «Об ответственном обращении с животными», и все же депутаты его приняли – закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

В законе прописано много правильных посылов, в нем подчеркивается, что обращение с животными основывается на принципах гуманности, признается, что они способны испытывать эмоции и физические страдания. В законе говорится и об ответственности за содержание четвероногих друзей. Установлены полномочия органов власти и их права в области обращения с животными. Но закон, увы, не работает. На бумаге вроде все по делу изложено, а жизнь распоряжается по-своему.

К сожалению, есть все предпосылки, что ситуация и дальше будет ухудшаться: «Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей». А условия содержания животных напрямую зависят от благополучия хозяев. Это проблема социальная. Чем беднее становится народ, тем хуже домашним питомцам. Когда их владельцы сами оказываются на грани нищеты, им уже не до «братьев меньших». Самим бы как-нибудь прокормиться!

Сергей МОРОХИН.