Жительница Коми недавно столкнулась с необычной проблемой. При посещении в Корткеросе могилы отца она увидела на сельском погосте… захоронение собаки по кличке Джерри.

«Я была шокирована увиденным: на территории кладбища похоронили животное! Понимаю, что люди любят животных и считают их членами своей семьи, но законы Божьи и человеческие никто не отменял. Надеюсь, что мои чувства будут понятны большинству тех, чьи родственники похоронены на территории Корткеросского кладбища. Ведь нарушены не только морально-нравственные принципы, но и федеральное законодательство», – заявила женщина.

Она обратилась к владельцам животного с просьбой перезахоронить питомца по всем правилам, а в противном случае намерена написать жалобу в полицию.

Глухая стена

Известная в республике общественница Галина Кравченко считает, что сегодня государство полностью утратило контроль в сфере похоронного дела. Отсюда – и ужасающее состояние кладбищ, особенно сельских.

«В апреле текущего года по приглашению главы РК В. Уйбы о т лица рабочей группы при Общественной палате РК я выступала по этому вопросу на заседании правительства Коми. Сформулировала предложения, которые были поддержаны правительством. Информация, которую я выставила на своей странице VK, направлена в Общественный совет при Государственном Совете РК. Госсовет обязан обновить законодательную базу, где учесть все «кладбищенские» проблемы, в том числе и порядок захоронения животных», – сообщила Галина Николаевна.

«В большинстве случаев домашние животные – это любимцы семьи, к ним привязываются и дети, и пожилые люди. Гибель животного – это тоже трагедия для многих людей. Поэтому в каждом населенном пункте должны быть отведены специальные места и установлен порядок захоронения животных. Эта тема не поднимается на муниципальном уровне – ни на уровне муниципальных депутатов, ни на уровне муниципальных общественников. Лично я занимаюсь этим вопросом уже 6 лет, но по сути стучусь в железобетонную стену…» – резюмировала Галина Кравченко.

А как у них?

В отличие от России, на Западе уже давно узаконены кладбища для животных, на территории многих из них построены крематории.

Самое большое в мире захоронение находится в Нью-Йорке – 70 тысяч домашних питомцев. Кстати, на этом же кладбище установлен памятник Лайке – первой собаке-космонавту, которая погибла в 1957 году при запуске спутника.