Воркута сегодня столкнулась с рукотворной экологической бедой, на которую первыми обратили внимание простые горожане, а ответственные за порядок в городе структуры ее просто «не замечали».

Воркутинцы обратились к известному гражданскому активисту и лидеру местных коммунистов Геннадию Князеву с тревожным сообщением о загрязнении окружающей среды, которое грозит не только здоровью людей, но и их безопасности.

Жди пожара?

Горожане сигнализируют – в третьем районе города на территории производственной базы «ежедневно выливается в большом количестве жидкость темно-коричневого или даже черного цвета, похожая на мазут или иной нефтяной продукт». Также на территории находится большое скопление автопокрышек, пустых канистр и бочек, которые ранее использовались для хранения горючих веществ.

В обращении воркутинцев отмечается, что на опасную территорию с заброшенной котельной проход свободный. Там играют дети, рядом с которыми бегают бездомные собаки, перепачканные мазутом. Но главное в другом – не ровен час случится поджог, да и весь этот повсюду разбросанный хлам может самовоспламениться в любой момент, тем более что на дворе пусть и северное, но все же лето.

Территория беды

Геннадий Князев в свою очередь также подготовил обращение, которое он направил президенту страны, в федеральные надзорные органы и при этом проигнорировал республиканские, которым, похоже, не доверяет.

О бардаке в городе активист проинформировал и мэрию, которая оперативно подготовила официальный ответ за подписью заместителя главы администрации Юрия Слониса. Из него следует, что соответствующим службам уже дано задание зачистить замазученную территорию, Роспотребнадзор отберет пробы почвы, приняты меры по недопущению новых разливов горюче-смазочных материалов, проблемный участок включен в маршрут автопатрулирования сотрудниками МВД.

20 лет спустя

Так кто же так, извиняюсь, подгадил северянам? По большому счету выходит, что сами власти, поскольку в той части города хозяйничает муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» (МУП «СТС»), но они здесь не главные. По информации из единого государственного реестра недвижимости, котельная зарегистрирована как хозобъект, числящийся за государственным унитарным предприятием «Северная железная дорога» Министерства путей сообщения России. Есть большое подозрение, что сами железнодорожники уже и не помнят, что за котельная за ними числится.

По поводу «СЖД» стало известно из того же письма Юрия Слониса. Там же говорится и о том, откуда текут горюче-смазочные материалы: «Основное количество мазута находится в бетонном резервуаре, на котором расположены емкости. В месте частичного разрушения резервуара имелись незначительные протечки мазута на грунт. Емкости для хранения мазута использовались для обеспечения котельной, выведенной из эксплуатации более 20 лет назад…».

Чьи бочки?

Но МУП «СТС» использует лишь один земельный участок из четырех. Администрация в своем письме признается, что «три земельных участка не имеют договорных отношений. В настоящее время неизвестно, кто складировал бочки и шины на вышеуказанной территории, загрязняя тем самым окружающую среду».

Что дальше? Дальше администрация Воркуты, после установления в судебном порядке правообладателя земельных участков, намерена обратиться в суд с требованием обязать его ликвидировать несанкционированную свалку.

Но не все так просто. История показывает, что подобные разбирательства с «неизвестными лицами» могут тянуться годами. Потом выяснится, что хозяева земельных участков то ли разорились, то ли исчезли в неизвестном направлении. В итоге наводить порядок надо будет городским чиновникам, которые, судя по тому, что сейчас творится в Воркуте, просто разучились работать. А может, и не умели?

Сергей МОРОХИН.