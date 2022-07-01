Союз без бумаги и цифры? Если в стране остановятся печатные станки, то, когда наши дети вырастут, читать им уже будет нечего

Недавно в Национальной библиотеке Республики Коми в рамках акции Союза журналистов Республики Татарстан «Даешь союз «бумаги» и «цифры»!» состоялся круглый стол «Выживать? Развиваться!», организованный Союзом журналистов Коми.



«Конечно, развиваться!» – решили участники форума. Хотя и признали, что времена теперь непростые. Поэтому надо держаться вместе – и цифровому миру, и бумажному. Ведь никакие они не конкуренты, а добрые союзники.

У меня лично вызвало особое умиление, что участники этого мероприятия, похоже, искренне верят в будущее печатных СМИ, в светлые перспективы книгоиздания и призывают развивать «культуру чтения» у детей.

Дети – это, конечно, святое. И надо им всячески прививать культуру. Пока они не выросли и не забыли само это слово – «книга».

Со своей стороны, будучи законченным пессимистом, я хотел бы плеснуть черной краски в эту радужную картину.

«Союз бумаги и цифры», на мой взгляд, похож на альянс двух лузеров, жалких неудачников на обочине мира. Встретились они однажды, поговорили, обнялись, заплакали…

За ценой не постоим?

«Куда летишь, «цифра»-тройка?» Молчит, не дает ответа. Похоже, что будущее России опять в тумане.

По идее, будущее – это IT-технологии, которые сегодня со скандалом уходят из страны. Это молодые креативные мозги, массово утекающие за границу.

Скоро внутри останутся лишь пиратские компьютерные программы да китайские гаджеты. На них мы будем тянуть какое-то время. Как сбитый летчик – до линии фронта. Пока не рухнем совсем…

С бумагой – еще хуже. От горя она уже посерела (не хватает импортных отбеливателей), а вскоре и вовсе кончится. Вместе с газетами, которые на ней печатались.

А может, оно и к лучшему? Во всяком случае экологи будут рады и лозунг объявят такой: «Отказался от газет – спас родные леса!»

Бумажные СМИ, вероятно, скоро начнут выпускать в рулонах. Для удобства потребителей – без текстов. Тексты больше никому не нужны. Телевизора вполне достаточно. А для слепых, которых, как выяснилось, в нашей стране очень много, есть радио. Впрочем, для слепых и телевизор сгодится. Какая, собственно, разница, откуда получать громко звучащую правду? Правда у нас сегодня одна на всех. Мы за ценой не постоим.

Кто и почему назначил такую цену и ради чего нужно отказаться от прежней нормальной жизни – лучше не спрашивать…

Больное место

Впрочем, все это лирика. Вернемся к нашим баранам, точнее – к овцам, приготовленным на заклание. Придется их все-таки зарезать. Но не сразу, не с одного удара. Как минимум – с трех.

Первый удар по печатным СМИ был нанесен в 2014 году, когда правительство отказало почтовикам в субсидиях (3,5 млрд руб.) на доставку газет и журналов. После чего подписные цены взлетели в два раза. И сама подписка тоже – в два. Только наоборот – упала.

Что же мы видим? С одной стороны – Почта России, с другой – правительство той же России. То есть они представляют одну и ту же дружественную себе самой страну. И эта страна зачем-то ввела экономические санкции против своих же граждан-подписчиков. А подписка – это очень больное место для миллионов читателей, особенно для инвалидов и стариков.

«А потому, что денег в бюджете мало!» – объяснило тогда правительство. Мол, надо экономить, раз Крым присоединили. Крым (взгляните на карту) – это такой полуостров, и к нему нужен мост. А мост – это миллиардов двести.

Мир во время чумы

Второй удар по бумажным изданиям нанесла та самая загадочная пандемия, о которой до сих пор мало что известно. Мы не знаем даже, закончилась она или все еще продолжается. Нужно ли соблюдать масочный режим или он уже сменился на касочный?

На бизнес, и не только полиграфический, опустилась роковая печать смерти. Снова посыпались тиражи, стали массово закрываться редакции.

В суровые годы пандемии наши чиновники поспешили на выручку. Выручка, правда, была незначительной – по 10 тысяч рублей. Гражданам раздали эти маленькие деньги, а бизнесу – большие, хотя и несбыточные, обещания.

Мне скажут: «И чего б ты хотел? Коронавирус не щадит ни женщин, ни стариков, ни даже таких достойных людей, как читатели газет».

Но так было не везде. Точнее, везде было не так – от Америки до Европы.

Взять, к примеру, Италию. Все помнят жуткие репортажи: гробы на пустых улицах Бергамо и Флоренции. Из чего следовало, что приунывшие итальянцы теперь «девы-розы пьют дыханье, быть может, полное чумы».

Жизнь на Апеннинском полуострове замерла. Комендантский час, патрули. Даже в магазины – вход только по спецпропускам.

При этом в разгар пандемии газетные тиражи в Италии стали расти. Что, впрочем, понятно: если человек заперт в четырех стенах, изнывает от скуки – что ему остается? Только читать газеты. Те самые, которые сеют разумное, доброе, вечное.

В Италии печатную продукцию приравняли к товарам первой необходимости. К газетным киоскам итальянцы в виде исключения подходили без пропусков. На издателей посыпались всевозможные льготы от государства.

Нигде, кроме Коми

А в то же самое время… В далекой Республике Коми (размером – гораздо больше Италии) с коронавирусом боролись другими методами. Остановить заразу у нас так и не смогли, зато приостановили выпуск печатных изданий (кажется, это единственный такой случай в стране и в мире!). Потому что кто-то из местных чиновников вычитал, будто COVID-19 передается через бумагу.

На газетных полосах действительно попадается всякая дрянь – и скверные новости, и дичайшие ошибки. Но вот коронавируса там лично я никогда не встречал. И хотя какие-то неведомые молдавские или румынские ученые-вирусологи выдвинули такую гипотезу, она, мягко говоря, спорная.

Однако правительство Коми к этой гипотезе отнеслось всерьез. В результате выпуск республиканских изданий решили на время остановить.

«Зато какая экономия на бумаге!» – доверительно объяснял мне знакомый чиновник. Увы, этот человек никогда не любил печать, сначала – высокую, потом – офсетную. Именно за это его и назначили куратором региональных СМИ.

Много или мало?

Сегодня печатники переживают третий удар. Возможно, это уже нокаут.

Из-за санкций нарушились все производственные цепочки. В типографиях возник дефицит импортной краски, расходных материалов, запчастей, оборудования. Кроме того, резко подорожала бумага. И еще неизвестно, что будет с Сыктывкарским ЛПК.

Если так пойдет дальше, то книги станут роскошью, а о газетах придется забыть. В стране, кроме туалетной бумаги (и то не факт!), будут печатать лишь денежные знаки. Купюр потребуется много – вовсю бушует инфляция.

Полиграфисты обратились в правительство: надо же что-то делать! От имени своих коллег директор Коми типографии написала письмо в Москву, обратилась в правительство: дайте льготу по НДС!

Кстати, директор – красивая молодая женщина. Разве можно в чем-то ей отказать? Тем не менее, отказали, причем – мгновенно. Хотя просила она немного: 10-процентную скидку. Тем более что в Европе налоговые льготы для издателей и печатников давно практикуются.

К примеру, в Германии общая ставка по НДС для бизнеса – 19 процентов. Но для издателей – 7%. В Испании (там газеты тоже считаются товаром первой необходимости) – всего 4%. А знаете, сколько в Англии? Ноль процентов, «зеро».

А еще в европейских странах существует мощная система государственных субсидий на поддержку бумажных СМИ (в том числе и даже в первую очередь – независимых). Это практикуется и в Норвегии, и в Австрии, и в Швеции. Кстати, шведское правительство щедро помогает именно региональным СМИ, у которых нет возможности зарабатывать на рекламе.

В Европе всячески поддерживают институт подписки. Потому что каждый подписчик – это избиратель, и он строго спрашивает со своих правительств. В этом смысле Финляндия – чемпион: размер регулярных субсидий на каждого подписчика составляет в среднем 130 евро. Недаром же львиная доля (80 процентов) газет в Суоми распространяется именно по подписке.

Спасите! Кто может?

Конечно, мне возразят: почему надо давать льготы российским печатникам сейчас, когда из-за санкций страдают все отрасли – от авиации до автопрома? А уж какие убытки несут разные там Ротенберги да Вексельберги – и не сосчитаешь.

Но я думаю, что олигархи все же как-нибудь перебьются. Что же касается капиталоемких отраслей, то для их спасения нужны колоссальные вливания – мелкие налоговые льготы тут не помогут. Это – как мертвому припарка.

Зато печатное дело не требует таких огромных затрат. И 10-процентная скидка для них не пробьет дыру в бюджете. Казна этого даже не заметит.

К тому же не следует забывать, что 90 процентов бумажных СМИ являются государственными или кормятся за счет госкорпораций. Поэтому резко возросшие расходы при росте цен на бумагу и полиграфические услуги придется покрывать за счет бюджетов всех уровней – федерального и местных.

То есть казенные расходы будут никак не меньше, чем налоговые потери. Как говорила моя мама, «так на так и выходит».

В общем, тут надо считать, а не брезгливо отмахиваться от предложений полиграфистов.

Закрытие типографий (этот процесс уже начался), а вслед за ними издательств и СМИ приведет не только к увеличению безработицы. Это еще и серьезная психологическая травма для населения.

Ведь даже в годы Великой Отечественной, когда враг стоял на Волге и под Москвой, газеты выходили в срок. И печатные станки в стране не останавливались ни на день.

Неужели такое может произойти в наше время?

Владимир СУМАРОКОВ.

Фото Варвары МАНЮК.