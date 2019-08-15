Спустя 300 лет потомки старообрядцев практически лишены связи с внешним миром

Это письмо пришло в редакцию из деревни Скитская Усть-Цилемского района. Его подписали 62 человека, то есть почти половина местных жителей.



«Мы не знаем уже, куда и обращаться. Такое впечатление, что до нас никому нет дела. Пообещали нам цифровое телевидение – 20 каналов. Люди (в деревне живут в основном пенсионеры) купили специальные приставки, антенны с блоками, чтобы смотреть обе-

щанные каналы. И что? Ровно неделю мы их смотрели, потом они исчезли, а вместо этого висит заставка с надписью: «Каналы вне зоны действия сети» или «Сервис недоступен».

При скромных стариковских доходах не каждый может позволить себе «тарелку». Сейчас осталось только несколько каналов. То же самое у нас и с сотовой связью. Наши мобильные телефоны ничего поймать не могут. В поисках сигнала надо залезать на чердак или, выйдя из дома, подняться на высокое место в деревне. Теоретически связь есть, но – плавающая.

Получается, что мы и без хорошей связи, и без широко разрекламированного цифрового ТВ. Куда же нам еще обратиться, чтобы нас услышали?»

Экскурс в историю

Уже по названию понятно, что деревня Скитская появилась во времена церковного раскола почти триста лет назад. Здесь построили скиты старообрядцы. Они уходили как можно дальше в глушь, чтобы избежать преследования со стороны власти и никонианской церкви, сохранить веру, оставаясь «вне зоны доступа».

Против старообрядцев направляли карательные экспедиции. Именно в этих местах, на Пижме, оби-татели Великопоженского скита в 1743 году совершили массовое самосожжение, «дабы немощные не отпали от веры под пытками мучителей».

Жизнь в тупике

Прошло почти три столетия, но и сегодня деревня труднодоступна. До райцентра (если по прямой) – километров 60, а по дороге – все сто. При этом надо преодолеть четыре паромных переправы. Одну – через Печору и три малых –через Пижму.

Сегодня в деревушке нет ни школы, ни детсада, ни ФАПа. Много брошенных домов. Деревня с каждым годом становится все меньше, и все же упрямые потомки протопопа Аввакума не хотят покидать родных мест.

Дозвониться до жительницы Скитской Марии Сергеевны Поздеевой оказалось тяжелой задачей.

– Погодите, сейчас я выйду на высокое место и вам перезвоню, – пояснила она корреспонденту «Трибуны».

О жизни в родной деревне женщина рассказывает просто и скупо. Потомки старообрядцев привыкли надеяться только на себя.

До соседней деревни Степановская – примерно 5 км. Туда ездят младшие ребятишки в детсад и школу, там раз в неделю принимает медик. Старшеклассники ездят на учебу в село Замежная, до которого 16 км. С дорогой нынче неважно, лето дождливое, но хуже то, что из-за подъема уровня воды в реках возникали сбои в работе паромных переправ. Если заболел – проси соседа, чтоб довез до ближайшего ФАПа.

– Но мы не жалуемся, – от имени земляков говорит Мария Сергеевна. – Многие держат скотину. В деревне 15 коров, есть телята, овцы. Это немало, если учесть, что всего у нас 138 жителей. Да и как еще прокормиться? Правда, нынешним летом заготовить корма трудно. Дней 5-6 хороших и выдалось…

Скитская сегодня – своеобразный тупик. До него даже рейсовый автобус из райцентра не идет, делая конечную остановку в Степановской.

Слабый сигнал

В Усть-Цилемской администрации, куда «Трибуна» обратилась за комментариями, пояснили, что сотовые операторы неохотно занимаются развитием связи в отдаленных районах. Затраты на строительство вышки большие, и они не окупаются: плотность населения маленькая, а территория огромная.

Официально деревня Скитская относится как раз к тем населенным пунктам, которые находятся вне зоны цифрового вещания, отметила ведущий эксперт отдела экономического развития Мария Рочева. В Коми, кстати, таких зон немало.

– В деревне Загривочной есть вышка, поэтому жители Скитской и Степановской сигнал все же получают, хотя и слабый, – пояснила М. Рочева. – В чьем ведении находится вышка, кто ее должен обслуживать, мы, увы, пока не знаем. Формально она не введена в эксплуатацию. Но мы разыщем владельца. Работаем над тем, чтобы и у жителей этих деревень тоже была нормальная связь и цифровое телевидение.

Людмила КУДРЯШОВА.