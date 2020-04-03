В сыктывкарском поселке Максаковка столичные власти решили соорудить спортивный объект, на строительство которого выделено 54 миллиона рублей.



Под строительство мэрия выбрала площадку в центре поселка, которую максаковцы называют «лобным местом». Здесь традиционно проводятся различные праздники, выступают артисты, а зимой красуется новогодняя елка.

Судя по смете, здесь предусмотрено футбольное поле, площадки для воркаута и игры в стритбол, уличных тренажеров, яма для прыжков. Другими словами, это будет большая спортплощадка под открытым небом, на которой заниматься можно только при хорошей погоде. О том, что футболистам после матча нужно бы где-то помыться и переодеться, а зрителям нужны хотя бы туалеты и навесы от дождя, устроители не вспомнили. Вероятно, была надежда на «кустики» на противоположной стороне улицы?

Многие жители Максаковки выступают против строительства на этом месте. Ведь всего в восьмистах метрах от будущей стройки есть целый спортивный комплекс — стадион и хоккейная площадка. Точнее, то, что от них осталось после закрытия бывшего автомеханического техникума, который за последние годы превратился в памятник бесхозяйственности. Но здесь имеется территория для устройства всех тех сооружений, что запланированы в проекте «Стадион-площадка в г. Сыктывкаре». Надо лишь вырубить кустарник, что вырос за годы разрухи, да выкосить заросли крапивы. А деньги пустить на восстановление зданий спортзала, столовой и общежития. Тем самым решается куча вопросов. Зато «лобное место», точнее — центральная площадь поселка, где проводятся общественные мероприятия (тот же День Победы), можно оставить в покое.

Пришла разруха

В Максаковке когда-то существовало профессиональное техническое училище № 7, которое было закрыто в связи с нерентабельностью. Потом училище было реорганизовано в автомеханический техникум, получивший в наследство прекрасную базу для обучения: большое общежитие, просторный учебный корпус с оборудованными классами (здесь когда-то учили специалистов для работы на харвестерах и форвардерах), вместительную столовую, спортзал, теплый гараж. Но филиал стал не нужен, часть работников уволилась, а часть перевели в Сыктывкар.

Корпуса техникума в Максаковке опустели, остались без хозяев. Здесь бывали различные комиссии, проблема обсуждалась в Общественной палате депутатами Госсовета, но к какому-то результату прийти не удалось, и комплекс зданий так и остался неприкаянным. Лишь здание студенческого общежития отдали в собственность муниципалитета, а мэрия перевела его в разряд маневренного фонда. Сейчас здесь обитают те горожане, что ждут получения квартир, — переселенцы из аварийного и ветхого жилья, погорельцы.

Печальный итог

Еще в 2015 году глава РК Сергей Гапликов, сам в прошлом спортсмен, публично заявлял, что комплекс зданий техникума можно превратить в настоящий спорткомплекс, даже организовать на его базе Школу олимпийского резерва. Идея была принята жителями на «ура», однако реализовать ее оказалось некому. Итог печальный: в настоящее время здание спортзала разгромлено, из него даже трубы отопления утащили. Здание столовой может обрушиться, поскольку крыша протекает на стену, которая в морозы пошла трещинами. Ветшают и учебные корпуса, которые можно использовать, но они пустуют…

Спрашивается: ну чем территория бывшего техникума не место для поселкового стадиона, на базе которого потом можно сделать прекрасный спортивный комплекс? Не сразу, конечно, но главное — сделать первый шаг. А вот сооружать стадион на месте поселковой площади — это, говоря чиновничьим языком, «освоить» выделенные деньги. Где потом жители будут собираться на встречи, концерты и даже митинги?

Виктор ТОРЛОПОВ.