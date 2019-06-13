Старики получают маленькие пенсии

Пенсионеры Карелии и Коми получают маленькие пенсии из-за пониженного прожиточного минимума.

Минтруд назвал регионы, где пенсионеры недополучают часть положенных денег в результате занижения прожиточного минимума. Самое весомое искусственное занижение выявлено в Карелии – 2 тыс. руб.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин назвал регионы, в которых искусственно занижают прожиточный минимум пенсионеров, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию.

Подобная ситуация сложилась в Карелии, Приморье, Еврейской АО, Коми, Красноярском и Забайкальском краях, Томской и Калининградской областях. По итогам проверки ведомством подготовлен единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии. Он вступит в силу в 2020 г. «Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера», – говорится в разработанном федеральными властями документе. Об этом сообщается на сайте федеральной сети «Клуб регионов».