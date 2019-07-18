Староверы Усть-Цильмы отправятся в Пустозерск

Осенью этого года будет праздноваться 520-летие Пустозерска – первого русского города за Полярным кругом, известного как место ссылки для старообрядцев. Здесь погиб один из самых ярких деятелей старообрядчества, протопоп Аввакум, 400-летие которого отметят в 2020 году.

Рабочая группа по проведению празднований собралась в деревне Черногорская Усть-Цилемского района. Участники совещания поддержали идею отправки делегации староверов Усть-Цильмы на празднование юбилея Пустозерска.

Как рассказал настоятель нарьян-марского поморского храма отец Петр Ляпунов, еще в феврале из деревни Скитская Усть-Цилемского района в Пустозерск по зимнику доставлен новый крест для установки на месте гибели Аввакума. Его освящение пройдет 12 сентября. На юбилей приглашены сотрудники администрации президента России и Министерства культуры страны.