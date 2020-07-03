Старушка-«божий одуванчик» развела доверчивого клиента «на бабки»

Кто сказал, что времена известного произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание» канули в небытие? В нашем случае до убийства старушки-ростовщицы, к счастью, дело не дошло, хотя история довольно запутанная, со многими действующими лицами…

Несколько лет назад житель Сыктывкара Егор Шаров (фамилия по этическим соображениям изменена) решил приобрести для своих близких однокомнатную квартиру. Приемлемый вариант ему предложил приятель-риелтор, а продавцом оказалась милая старушка. Договор купли-продажи оформили по всем правилам. Документы были поданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми. А пенсионерка получила деньги (немалую сумму!) наличными.

Е. Шаров уже предвкушал, что в ближайшие дни сделает щедрый подарок близким. Но старушка оказалась «непростой» – с криминальным «талантом». В Управлении Росреестра появилось ее заявление о приостановке регистрации «по состоянию здоровья», точнее — непонимания сути сделки. В заявлении написано, что она считала полученные деньги займом и готова их вернуть покупателю. Однако за два прошедших года деньги она так и не вернула.

Что интересно: при приостановленной Росреестром сделке «слабая» психическим состоянием здоровья старушка умудрилась оформить в одном известном банке договор ипотеки и получить свыше 600 тысяч рублей. Получается, что банк «зевнул», не обратив внимания на прежние «художества» клиентки…

У автора этой заметки имеется на руках решение Сыктывкарского городского суда от 2013 года, когда этой возрастной уже даме удалось провернуть подобное дело. Тогда она тоже была признана «не совсем здоровой». В результате сделку отменили, а покупатели остались и без имущества, и без денег. По имеющейся информации, была у нее еще одна попытка «повторить пройденное», но на сей раз покупатели оказались умнее.

Ушлая пенсионерка все же получила судимость за мошенничество, однако отделалась символическим наказанием. И это, вероятно, подвигло ее на очередную аферу, причем по старому сценарию.

Сейчас суд по делу Шарова не принимает решения о принудительном исполнении договора на основании поданного к нему иска о признании договора купли-продажи недействительным на основании… «психического расстройства заявительницы». Это значит, что последуют новые экспертизы, куча ходатайств, затягивание на годы судебных решений. А невезучему Шарову, оставшемуся без покупки и без денег, придется ждать. Сколько именно – одной Фемиде известно!

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России.