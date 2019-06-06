Старый паром насквозь проржавел

В редакцию «Трибуны» поступила жалоба от жителей села Трусово, что расположено на берегу реки Цильма. Они рассказали, что после ледохода лишились переправы и оказались отрезаны от «большой земли».

Раньше был паром, но прошлой осенью он от старости проржавел и дал течь. Из-за этого Трусово попало в «продовольственную осаду», население не видит свежих овощей и фруктов, да и мясные изделия не купишь: продукты невозможно доставить, а запасы в магазинах кончаются. Нет возможности и без проблем выехать из села: река бурная, на лодках переправляться опасно.

Ситуацию комментирует заместитель главы администрации СП «Трусово» Елена Гущина: «Сообщение поселения с райцентром осуществляется по круглогодичной республиканской автодороге Усть-Цильма – Синегорье – Трусово. По пути следования имеется водная преграда через р. Цильма в районе деревни Рочево. В зимний период деньги на содержание автодороги выделяются, в том числе содержится ледовая переправа. А в летний период проблемы по организации передвижения через реку, в том числе и решение финансовых вопросов, ложатся на органы местного самоуправления.

Долгие годы на летней переправе возле деревни Рочево перевозкой техники и пассажиров занималось ООО «Рочево». Но в навигацию текущего года перевозка не осуществляется по соображениям безопасности – в связи с большим износом катера и понтона.

При этом администрация поселения неоднократно информировала о вышеуказанной проблеме администрацию района, а также руководство республики. Депутат Совета МР «Усть-Цилемский» сообщал об этом в приемную Президента РФ.

В настоящее время «продовольственной блокады» на территории поселения нет: все магазины поселения обеспечены товарами первой необходимости. Больше страдают сельхозпредприятия – из-за отсутствия возможности сбыта продукции и закупки топлива. А если человек серьезно заболеет, то действительно остается надеяться только на санавиацию», – подытожила Е. Гущина.

За информацией «из первых уст» о том, что делается по ликвидации «осадного положения» в поселении «Трусово», корреспондент «Трибуны» обратился к руководителю администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Николаю Каневу. Он пояснил, что проблема решается: администрация уже заключила договор на обслуживание переправы, и в понедельник, 10 июня, в Трусово должен прибыть паром.