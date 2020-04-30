24-летняя Виктория Каширина — ведущая актриса подмосковного театра «Стрела» — востребована и в кино. Ее дебют состоялся в 2015 году в фильме «Город особого назначения». Затем она снялась в «Забытом преступлении» (2018). В 2020-м на экраны выйдут еще две картины с ее участием — «Собор» и «Брак понарошку». А детство этой голубоглазой красавицы прошло в холодной Воркуте, о чем она рассказала в эксклюзивном интервью для читателей «Трибуны».

Начинала с Печки

— Виктория, стать актрисой — мечта вашего детства?

— В детстве меня в шутку называли «актриса больших и малых академических театров». Ведь я устраивала родным настоящие «спектакли»: лихо могла зарыдать, закатить истерику — в общем, не давала своим близким скучать.

Первой моей ролью (я тогда училась в третьем классе) стала роль Печки. Потом перешла в новую школу и узнала об открытии театрального кружка под руководством Марины Юлдашевой (артистка Воркутинского драмтеатра — Ред.). В этой студии мы осуществили много замечательных постановок, но до сих пор в моей памяти остался спектакль, где я играла медвежонка. Этот чудесный спектакль мы показывали в школах и детских садах. Потом я перешла в театральную студию «Веселый ветер», где занималась четыре года, вплоть до окончания школы.

«Если что, меня зовут Вика»

— Значит, с выбором профессии вы определились еще в Воркуте?

— Я очень любила смотреть фильмы, была фанаткой бразильских сериалов. Помню, когда показывали «Клон», у нас дома сломался телевизор, остался только маленький черно-белый на холодильнике. И я вставала на табуретку, дабы хоть что-то там разглядеть. Смотрела стоя, не прерываясь даже во время рекламы — боялась что-нибудь пропустить.

А театр я по-настоящему полюбила уже будучи студенткой (Виктория Каширина закончила театральный факультет Балтийского института экологии, политики и права — Ред.).

— У вас есть кумиры среди современных актеров?

— В свое время я просто обожала Данилу Козловского. Для меня до сих пор нет мужчины красивее, чем он. Раньше я была сумасшедшей фанаткой: ходила на все его спектакли, ждала у служебного входа, покупала журналы, где он красовался на обложке, хранила его фотки. И в какой-то момент после спектакля я подбежала к нему и сказала: «Если что, меня зовут Вика. Запомните, что мы с вами знакомы». И он, улыбаясь, ответил: «Хорошо!».

И вот чудесным образом сам Данила Козловский (он также и кинорежиссер, сценарист и продюсер) однажды утвердил меня в свой собственный фильм «Карамора» (находится в производстве), где он играет главную роль. А мне он дал небольшой эпизод. Зато какой! В этом эпизоде я кидаюсь ему на шею и на английском языке убеждаю его пойти со мной… Было дублей сто, разные планы, ракурсы и т.д. В общем, я вполне насладилась общением с этим ярким артистом. А в перерывах между съемками он мог запросто подойти и обнять меня, подбодрить.

— И какие у вас сейчас с ним отношения?

— Увы, больше мы не общались. После этого у меня был эпизод в сериале «Собор» Сергея Гинзбурга, который скоро должен выйти на экраны. Затем я сыграла телеведущую Анастасию Валееву в сериале «Брак понарошку» (тоже должен скоро выйти), затем снялась в маленькой роли в фильме «Последний богатырь-2».

«Есть роли, до которых нужно дорасти»

— Где вы себя чувствуете комфортнее — на сцене или на съемочной площадке?

— Сейчас я могу сказать, что театр для меня все-таки на первом месте, это моя самая главная любовь. Я считаю, что в театре больше магии, там особая, волнующая атмосфера. Но кино, на мой взгляд, сложнее. В театре ты можешь сыграть телом, жестами, а в кино — только взглядом. Если актер хороший, один его взгляд прибивает зрителя к стулу.

— На каком месте у вас работа, карьера? Насколько важно для вас реализовать себя в профессии?

— Как бы банально ни звучало, для меня театр и кино — это моя жизнь. С ними связаны все мои эмоции. Я очень хочу реализовываться как актриса, найти своего зрителя и оставить после себя след.

— Каков ваш актерский диапазон? Чувствуете ли в себе способность сыграть любую роль?

— Я училась в Санкт-Петербурге у замечательного мастера, заслуженного артиста России Александра Михайловича Строева, которого невероятно люблю. Среди моих наставников и Борис Смолкин, Дарья Юргенс, Игорь Волков, Лев Эренбург. Я очень благодарна Александру Михайловичу за веру, поддержку и… нагоняи, которые тоже нужны. За неравнодушие к моей актерской судьбе. Вообще, очень важно, чтобы в тебя верили, и тогда актер может сыграть все. Мне повезло, что Строев в меня поверил и уже на втором курсе дал мне роль Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот». Честно говоря, я была ошарашена, потому что совсем не ожидала, сильно волновалась на репетициях. А на четвертом курсе я играла Вассу Железнову. Но все же, я думаю, что есть немало ролей, до которых мне еще нужно дорасти.

— Виктория, вы жалеете, что из-за коронавируса театральный сезон был прерван?

— Конечно! Это разрушило все творческие планы. В нашем театре в апреле была запланирована премьера спектакля «Васса Железнова», где я играю Людмилу. Мы собирались на гастроли в Нальчик. Теперь я очень жду, когда закончится карантин и мир придет в норму.

Беседовала Екатерина

МАКАРОВА.