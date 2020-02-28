Стой, псих! Что бежишь, как сумасшедший?

Вечером 26 февраля в Сыктывкаре шестеро больных совершили дерзкий побег из психиатрической лечебницы.
В дежурную часть городской полиции поступило сообщение, что в половине одиннадцатого один из пациентов, который находился в стационаре на принудительном лечении, угрожая ножом, ограбил медиков, а потом скрылся. Вместе с ним сбежали еще пятеро пациентов.
Около двух часов ночи «банда душевнобольных» (все ранее судимые) совершила преступление в увеселительном заведении, похитив там спиртные напитки. Но свободой молодые (от 27 до 37 лет) мужчины насладились недолго – их задержала полиция.