Столичные чиновники замахнулись на чужой огород

В Сыктывкарском городском суде уже второй год рассматривается иск столичной администрации к жительнице поселка Мырты-Ю, владеющей земельным участком. Первоначально чиновники требовали отдать весь участок (2482 кв.м), но недавно «смилостивились» и решили удовлетвориться половиной.

При этом у хозяйки участка, обихаживающей отведенную ей землю уже 34 года, имеются все необходимые документы на владение. В том числе постановление администрации сельского поселения «Выльгорт» от 10 июня 2015 года, в котором черным по белому написано, что участок предоставлен гражданке Н. Сениченковой и ее дочери на правах долевой собственности. Более того, в тот же день администрация получила за это плату, о чем говорит договор купли-продажи земельного участка.

С точки зрения нормального человека эта тяжба выглядит несколько странно: мэрия пытается отнять у владельца его собственность. На каком основании?

«Сама садик я садила»

В советское время в поселке Мырты-Ю жили в основном работники местного совхоза, а здешние земли принадлежали Сыктывдинскому району.

На поселковой улице Гаражной в сборно-щитовом доме три десятилетия назад обосновалась семья Натальи Сениченковой. Свой придомовой участок семья обихаживала как могла. За долгие годы на участке выросли деревья и кустарники, появились баня, летняя кухня, колодец, другие хозпостройки — всего 11 объектов.

Однако сам жилой дом со временем одряхлел, был признан непригодным для проживания. Очередь на новое жилье не двигалась, и Наталья Егоровна согласилась на денежную компенсацию. На эти средства она купила квартирку в городе. А на своем участке, который за прожитые годы превратился в благоустроенный сад-огород, решила строить дом. Проект заказала и согласовала и даже песок под будущий дом привезла. Но строить дом ей не разрешили. Пришли какие-то люди и вручили ей бумагу, где было сказано, что администрация города подала иск «О признании земельного участка муниципальной собственностью».

Из казенной бумаги Сениченкова с изумлением узнала, что теперь столичной администрации принадлежит не только сам дом, но и весь прилегающий к нему земельный участок.

Тут надо пояснить, что территория, где расположен поселок Верхний Мырты-Ю, в апреле прошлого года была включена в состав городского округа «Сыктывкар». Незадолго до этого с местными жителями проводилась некая разъяснительная работа. Приезжала группа депутатов и проводила сход жителей, на котором председатель Госсовета РК Надежда Дорофеева горячо убеждала сельчан, что для них, мол, ничего не изменится, а будет только лучше…

Делим и отнимаем

Тяжбу с мирной сельчанкой мэрия практически проиграла, однако нашла юридическую зацепку. Дело в том, что Наталья Егоровна разделила собственность на две доли — на себя и дочь, у которой уже своя семья. Участок же, по сути, превратился в родовое гнездо, на котором вполне можно построить два дома — места хватит всем. Все-таки 24 «сотки» — это вам не клочок земли в шесть «соток», которые в советские времена получали горожане.

Чиновники посчитали, что дочь Натальи Егоровны не имеет отношения к участку, и вознамерились лишить ее права на землю. И направили в суд «Уточнение исковых заявлений», в котором заявили претензию на половину участка. Что интересно: на плане, где указано, какую долю администрация хочет оставить себе, указаны именно те земли, которые сейчас заняты садовыми посадками и огородами.

Лиха беда — начало

Семья Сениченковых намерена бороться до конца и ни на какое мировое соглашение идти не собирается. И таких семей, имеющих «излишки» земли, в Мырты-Ю немало. Случай с Сениченковой может стать прецедентом. «Потренировавшись» на первом иске, чиновники могут поставить это дело на поток.

Земля в черте города стоит дорого, и она востребована. Поэтому за процессом изъятия чиновниками чужой земли сейчас внимательно наблюдают многие обитатели поселка.

Анатолий ПОЛЬКИН.