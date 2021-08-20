Год назад в поселке Зимстан Усть-Куломского района инициативная группа предпринимателей создала проект «Лесопромышленного кластера».

В сущности, это была новая производственная модель развития района, где ведется заготовка древесины. Кластер, согласно проекту, станет градообразующим предприятием, руководить им будет совет директоров, в который войдут 11 предпринимателей района.

На начальном этапе планируется трудоустройство 125 человек, которые будут заняты на всем цикле лесопереработки — от заготовки до получения пеллет из опилок. Данный расчет основан на освоении 150 тысяч кубометров расчетной лесосеки. В кластере будет создан 5-процентный фонд, который сформируется из доходной части ООО. Средства фонда планируется в последующем направить на открытие новых направлений (общепит, оздоровительный центр, швейный цех, подсобное хозяйство и т.д.).

Мечта Зимстана

Помимо этого фонд кластера, согласно проекту, возьмет на себя гарантии по соцпартнерству между администрацией поселения «Зимстан» и созданным ООО. В эти гарантии будут входить многие социальные вопросы, в том числе обеспечение дровами на льготных условиях, предоставление бытовых услуг и даже организация детского трудового лагеря. В планах нового предприятия и строительство муниципального жилья (по типу того, как велось строительство хозспособом в существовавшем в Зимстане леспромхозе).

Как рассказал «Трибуне» глава СП «Зимстан» Владимир Лодыгин, жилой фонд поселка ветшает на глазах, потоком поступают заявки на ремонт крыш. Поскольку ремонт по нынешним нормативам возложен на администрацию района, глава поселения вынужден обращаться туда. Например, на текущий год для выполнения всех заявок по ремонту Зимстану нужно порядка 700 тысяч рублей, однако выделить из казны ему смогли только 22 тысячи… В этой ситуации сельчанам мог бы тоже помочь лесной кластер.

Еще один насущный вопрос – обслуживание автодороги, по которой ведется вывозка древесины. Кластер мог бы обслуживать дорогу, следить за ее содержанием. Более того, у нового предприятия появится возможность аренды лесного фонда для строительства автомобильной дороги от села Дзель до границы Пермского края, которая в дальнейшем даст импульс развитию не только Зимстану, но и Усть-Куломскому, Троицко-Печорскому районам, Ухте и Сосногорску.

«Застрял» в кабинетах?

Данная тема уже обсуждалась год назад во время рабочей поездки главы РК Владимира Уйбы в Усть-Куломский район. Губернатор идею одобрил. По итогам встречи проект по созданию новой производственной модели «Лесопромышленного кластера в п. Зимстан» был направлен предпринимателями в адрес правительства Коми.

Инициаторы кластера ставили вопрос о софинансировании проекта с обязательным вкладом от предпринимателей – 10 процентов. Но правительство Коми предложило другие параметры: увеличить предпринимательскую долю до 20%. Остальные 80% от проекта после конкурса могут быть предоставлены в форме кредитования под 3% на 5 лет. А это для предпринимателей уже становится неподъемным грузом…

Прошел год, но проект по-прежнему «изучается» в правительственных кабинетах. Не исключено, что он там и «застрянет».

Анатолий ПОЛЬКИН.