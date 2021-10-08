Согласно регламенту Госсовета все проекты, инициированные правительством и главой РК, должны быть направлены в региональный парламент за месяц до сессии. Но из-за нетребовательности президиума ГС это правило регулярно нарушается и правительственными чиновниками, и главой республики.

Зачастую проекты вносятся в Госсовет лишь за день до сессии, хотя вопросов в повестке бывает до сорока. Как депутатам осилить изучение стольких документов, чтобы голосовать не абы как, а осознанно?

Вместе с тем президиум ГС добился принятия «очень» серьезных пунктов парламентского регламента. Например, депутат даже ненадолго не может выйти с заседания сессии без разрешения председателя. Другой запрет: группа депутатов в знак протеста не имеет права покинуть заседание. А вот еще пример: депутата могут лишить права выступать на сессии.

Зато принципиальный пункт о готовности проектов решений, «как правило, за месяц» часто не соблюдается. Ни регламентная комиссия (В. Жариков), ни члены президиума ГС с этим не справляются. Они, кстати, являются освобожденными депутатами – то есть получают за это деньги. Возникает вопрос: не подмяла ли под себя исполнительная власть законодательную?

Я предложил коллегам по парламенту: все проекты должны быть внесены в Госсовет и опубликованы для ознакомления депутатами не позднее, чем за 10 дней. Дабы даже не освобожденные депутаты могли серьезно подготовиться к заседанию. Внесенные позже проекты переносить на следующую сессию. А формулировку «как правило» заменили на другую – «лишь в исключительных случаях». И со мной согласны многие депутаты.

Спасибо за… плохую работу!

На последней сессии меня удивила также реакция президиума Госсовета при рассмотрении вопроса о неудовлетворительном снабжении льготников бесплатными лекарствами. Получасовой отчет замминистра здравоохранения с заоблачным количеством цифр и ссылкой на множество объективных причин меня не убедил.

Почему бесплатные жизненно важные лекарства многие льготники не могут получить месяцами? Они вынуждены покупать эти космически дорогие лекарства. Им предлагают возврат затраченных средств… через прокуратуру и суд. Это что – «узаконенный» идиотизм? Или неудовлетворительная работа Минздрава России и властей республики? Получается, что партия власти в Госдуме «шлепает» красивые законы, но не следит за их исполнением. А льготники вынуждены на свои кровные покупать лекарства.

Больше всего меня потрясло, что члены президиума Госсовета Коми по очереди… поблагодарили Минздрав за большую работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами.

Николай БРАТЕНКОВ, депутат Госсовета РК.