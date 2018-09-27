Полковник Стрекалов — живая легенда советской милиции

Недавно отметил свое 92-летие Александр Дмитриевич Стрекалов — Заслуженный работник МВД СССР, Отличник советской милиции.

В отставку полковник Стрекалов вышел с должности заместителя министра, после чего еще 19 лет отработал в народном хозяйстве. Окончательно он вышел на пенсию в 2004 году, его общий рабочий стаж превысил 60 лет. Александр Стрекалов — Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, кавалер двух орденов Красного Знамени и 16 медалей.

Юноша против медведя

Родился Александр в деревне Оброчное, входившей в село Объячево Прилузского района. Когда мужчины ушли на войну, их заменили женщины и дети, на плечи которых легла вся тяжесть ручного труда в колхозе. В летнее время работали от зари до зари – по 15-17 часов в сутки. А осенью и зимой вывозили на лошадях заготовленную в тайге древесину для сплава: фронт нуждался в стройматериалах.

Отец мальчика был охотником и с детства научил сына лесному промыслу, что очень пригодилось в военное лихолетье. Саша метко стрелял, уже в 10 лет вместе с братом добывал за сезон до двух десятков зайцев, среди охотничьих трофеев были рябчики, косачи, куропатки, утки. В 16 лет ему довелось добыть волка, а в 17 — медведя. Зверь повадился таскать колхозных коров, и Александру как бригадиру пришлось вести на него охоту в верховьях реки Лопью. Ружье у него было одноствольное, и нужно было свалить свирепого зверя с одного выстрела, ведь раненый медведь мог в один миг разорвать подростка. Александр не промахнулся: пуля вошла хищнику в глаз. Когда тушу огромного Топтыгина на лошади привезли из тайги, вся деревня собралась посмотреть на добычу юного охотника. За сданную шкуру Александр получил премию — патроны, порох и дробь.

В осеннюю страду, когда шла уборка овощей и картофеля, Александр работал на погрузке мешков и надорвался. Он упал вместе с мешком на плечах и не смог подняться. Открылось внутреннее кровотечение, врачи с трудом его спасли. Но и после этого Саша продолжал трудиться в колхозе, выполнял самую тяжелую мужскую работу.

Ас уголовного розыска

В ноябре 1947 года Александр был призван в армию, попал в морскую пехоту на Кольский полуостров. Служил на совесть, стал командиром отделения, в 1950 году его приняли в партию.

После службы он устроился в лесопункт Прилузского леспромхоза, откуда через год Стрекалова направили в органы внутренних дел. Причем рекомендацию ему дал тогдашний секретарь Прилузского райкома Павел Безносов (впоследствии ставший председателем Совета министров Коми АССР) — он знал Стрекалова как лучшего бригадира района.

Потом были служба в ОБХСС, учеба в Ленинградской школе милиции, после чего Стрекалова назначили оперуполномоченным отдела уголовного розыска Управления милиции Коми АССР, которое в то время возглавлял легендарный сыщик Захар Сосипатрович Лоскутов. В 1956 году по рекомендации Лоскутова Стрекалова назначили на должность начальника Сыктывдинского районного отдела милиции, где он проработал до 1960 года.

Затем была учеба в Высшей школе МВД СССР. В 1963 году Стрекалова назначают заместителем начальника, а позже — начальником ОВД города Сыктывкара. В то время он лично участвовал в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, руководил следственно-оперативными группами.

В 1968 году он был назначен заместителем министра внутренних дел Коми АССР. За 17 лет службы в этой должности Александр Дмитриевич курировал уголовный розыск, затем — службу охраны общественного порядка, паспортно-визовую службу, вневедомственную охрану. После увольнения из органов в декабре 1985 года был приглашен на работу в Управление связи Коми АССР, где работал с 1985 по 2004 годы.