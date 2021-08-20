С начала августа в арктических регионах России начала действовать программа «Арктический гектар».

Эта программа призвана способствовать стимулированию инвестиционной и предпринимательской деятельности в арктической зоне страны.

По мнению инициаторов, программа «Арктический гектар» прежде всего представляет интерес для резидентов, то есть индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в арктической зоне.

Чего ожидать?

«Аналогичная программа – «Дальневосточный гектар» – за пять лет неплохо себя зарекомендовала, в программе приняли участие более 80 тысяч человек. А в арктической программе заложены дополнительные преимущества, например, предоставление земли в черте городов. Поэтому можно ожидать интереса к этим участкам и у нас в республике», – считает вице-президент регионального Союза промышленников и предпринимателей Владислав Рудой.

«На мой взгляд, инициатива с «Арктическим гектаром» будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в таких сферах, как туризм (строительство турбаз, домов отдыха). Северные районы – экологически чистые, фантастически красивые места, вызывающие интерес у все большего количества туристов. Но можно развивать и сельское хозяйство, услуги, обрабатывающее производство. Бесплатная земля в Арктике наверняка заинтересует оленеводов – в качестве пастбищ и разведения оленей, а также тех, кто хочет заняться рыболовством и деревообработкой.

Одним словом, бесплатный гектар – это стимул для развития. Но заработает он лишь в том случае, если власти не ограничатся выделением бесплатной земли, а предоставят дополнительные субсидии бизнесу и займутся развитием инфраструктуры.

Камни преткновения

Недавно Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми провел совещание с участием потенциальных резидентов – предпринимателей, решившихся на участие в программе «Арктический гектар».

Пока официально зарегистрировано лишь шесть первопроходцев: три – в Усинске, два – в Воркуте, один – в Инте. Но в их арсенале – новые и очень нужные производства: завод по изготовлению серобетона, дорожной плиты, железнодорожной шпалы; утилизация нефтешлама, покрышек; изготовление сорбента для утилизации последствий аварий на нефтепромысловом оборудовании; создание технопарка, завода карбидов и ферросплавов.

Однако многие резиденты опасаются, что их проекты не будут работать из-за отсутствия господдержки. На сегодня главной проблемой для развития бизнеса является отсутствие дорог и связи, проблемы финансирования. Среди ряда предложений – передать ведение арктических резидентов в АО «Коми Холдинг». Предлагается использовать его активы в виде залогового имущества, а для реализации инвестиционных проектов резидентов наделить холдинг возможностью поручительства за них перед банковскими структурами.

Президент ТПП республики Юрий Колмаков поддержал идею и заметил, что занимающийся резидентами центр «Мой бизнес» не оказывает им должной поддержки. Он считает, что это учреждение как инкубатор «штампует» резидентов и на этом свою деятельность заканчивает. Данную работу, по его мнению, надо от центра «Мой бизнес» передать в АО «Коми Холдинг».

Ключевой вопрос

В ходе совещания от резидентов поступила жалоба на сроки государственной экологической экспертизы. Сейчас по регламенту она проходит в течение 60 дней. По факту же у резидента уходит не меньше года и даже больше – из-за необходимости повторного прохождения.

Но ключевой вопрос – финансирование. В настоящее время от резидентов требуют от 25 до 30% собственных средств в проекте. Резиденты настаивают на уменьшении размера собственного участия до 10% от суммы всех затрат. Представители банков на это заявили, что для арктических резидентов нет каких-либо особых условий по кредитованию.

Обозначив насущные вопросы, участники встречи предложили в ближайшее время провести Арктическую конференцию и обсудить эти проблемы уже на федеральном уровне.

Анатолий ПОЛЬКИН.