Судьба узников Лефортово, проходивших по громкому «делу Гайзера», может сложиться по-разному

10 июня в Замоскворецком суде Москвы произошло, как минимум, две сенсации.

Во-первых, приговоры по сложному, тянувшемуся почти 4 года делу «ОПС Гайзера» (по нему проходило 19 фигурантов) были зачитаны в течение одного дня. Причем огласили чохом – всем подсудимым. Во-вторых, суд установил, что их вина в участии в организованном преступном сообществе не доказана. По страшной 210-й статье (ОПС) всех обвиняемых оправдали, а сроки заключения оказались не столь суровыми, как это предполагалось.

Так, для Вячеслава Гайзера обвинение запрашивало 21 год тюрьмы, для бывшего вице-губернатора Алексея Чернова – 20 лет. Еще шестерым фигурантам, включая экс-главу РК Владимира Торлопова и бывшего спикера Госсовета Игоря Ковзеля, грозило по 17 лет лишения свободы. Остальным – от 8 до 13 лет колонии.

Но даже после того, как была исключена самая жесткая статья, суд признал фигурантов виновными в совершении ряда других преступлений коррупционной направленности.

Иных уж нет…

Напомним, что большинство подозреваемых по этому делу были арестованы в сентябре 2015 года, а судебный процесс начался в декабре 2017-го.

За время следствия и рассмотрения дела в суде два его фигуранта скончались. В 2016 году в СИЗО умер директор компании «Метлизинг» Антон Фаерштейн. Версия следствия –самоубийство. В мае 2018 года в аварии погиб Алексей Соколов, который был генеральным директором компании «Комплексное управление проектами» (КУПРО)» и доверенным лицом бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова (дело его слушалось отдельно, он получил 7 лет).

Следствие считало, что с декабря 2005 года по сентябрь 2015-го чиновники и предприниматели состояли в организованной преступной группе. Главой и организатором сообщества гособвинение считало бывшего гендиректора компании «Ренова» Александра Зарубина (подался «в бега» и скрывается, предположительно, в Англии).

Помимо Зарубина, центральными фигурами в ОПС, по версии обвинения, были Гайзер, его бывший заместитель Алексей Чернов и еще один экс-глава Коми Владимир Торлопов.

Участникам группы инкриминировались взятки и хищение 100% акций «Птицефабрики Зеленецкой». Экспертиза оценила ущерб в 2,4 млрд рублей.

Смотря как считать

Срок нахождения под стражей во время следствия и суда засчитывается в общий срок наказания.

Исчисление срока зависит от тяжести статей, которые в свою очередь определяют и режим отбытия наказания.

Один день пребывания в СИЗО равен:

— два дня в колонии-поселении;

— полтора дня в колонии общего режима;

— один день в колонии строгого режима.

Если же подозреваемый находился под домашним арестом, то зачет срока – «один к одному».

С учетом этого некоторые фигуранты «дела Гайзера» в ближайшее время могут выйти на свободу (П. Марущак, вероятно, освободится уже в конце июня, И. Ковзель – в сентябре). Другим же повезло меньше, но и они вскоре могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Это еще не конец?

В целом же вердикт Замоскворецкого суда большинство наблюдателей расценивает как гуманный. Несмотря на то, что адвокаты некоторых обвиняемых уже заявили, что будут обжаловать приговоры. С другой стороны, обжаловать судебный вердикт может и прокуратура, хотя об этом пока ничего неизвестно.

Точку в судебных разбирательствах ставить, пожалуй, рано. И вопросов остается еще немало. Например, почему доселе безвестная Наталья Моторина («юрист-советник») получила аж 8 лет и оказалась третьей (после Гайзера и Чернова) по суровости наказания (см. инфографику). Не ясно также, будет ли пересмотрен приговор Константину Ромаданову, который ранее был осужден в том числе и за участие в ОПС. Кстати, именно на показаниях господина Ромаданова, заключившего сделку со следствием, во многом строились обвинения и в отношении других участников громкого процесса. Большинство из них на суде отказалось признавать свою вину.

В общем, решение судьи Аверченко если и можно назвать неким компромиссом, то весьма условным.

Даже Лев Либензон (бывший помощник А. Зарубина), после оглашения приговора освобожденный прямо в зале суда, не может быть до конца спокойным. Материалы уголовного дела в его отношении возвращены в Генпрокуратуру «для устранения недостатков обвинительного заключения».

Виктор СЕМЕНОВ.