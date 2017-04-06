Пропавшего иеромонаха нашли мертвым в лесной избушке.
Отец Варфоломей долгое время возводил церковь в Новом Бору, служил в единоверческом храме села Усть-Цильма. Прошлой осенью он уехал в горы, где часто любил бывать. И с тех пор его никто не видел.
Недавно на Приполярном Урале в лесной избушке туристы обнаружили тело священнослужителя, рядом с которым находилась табличка с надписью, где он объяснил причину своего ухода из мирской жизни. Экспертиза показала, что священник умер от переохлаждения.
Священник замерз в избушке
Пропавшего иеромонаха нашли мертвым в лесной избушке.