Сыктывдинский депутат насчитал 12 карьеров, заполненных токсичными отходами

В августе 2016 г. «Трибуна» опубликовала письмо жителей поселка Язель, где говорилось о том, что находящийся рядом с их домами карьер превращается в большую помойку. Из Сыктывкара сюда вывозят опилки, строительный мусор и бытовые отходы. Отходы лесопиления содержат вредные и даже отравляющие вещества, которые могут попасть в водоносные слои и в скважину (она находится рядом с карьером).

Опилочки с формальдегидом

По поручению своих язельских избирателей депутат районного Совета Евгений Потолицын обратился в надзорные службы, которые провели проверку и выяснили, что отходы лесопиления вывозились с объектов ООО «СевЛес-Пил». Причем относятся эти отходы к четвертому и пятому классам опасности и подлежат утилизации на спецполигонах.

Карьер в Язеле в свое время был передан Министерством природы Коми предпринимателю Наталье Рохлиной, занимавшейся в то время «экологическим бизнесом», для проведения рекультивационных работ. Однако никто даже и по-думать не мог, что рекультивацию будут проводить с помощью опилок, содержащих отравляющие вещества: во всех взятых на анализ пробах в карьере были обнаружены фенолы, фосфор и формальдегид.

После этого материалы проверки попали в прокуратуру, а потом и в суд, который признал незаконными действия ООО «СевЛесПил» и предпринимателя Н. Рохлиной. «СевЛесПил» обязали устранить нарушения природоохранного законодательства путем «ликвидации несанкционированной свалки отходов», а Рохлину – провести настоящую и полную рекультивацию карьера. По оценкам экологов, в карьере собралось свыше 200 тыс. кубометров опилок, смешанных с корой. Чтобы их вывезти и переработать на специальном полигоне, как требует закон, нужны десятки миллионов рублей…

Раз карьер, два карьер

Как выяснил Евгений Потолицын, карьер возле Язеля, заполненный опилками, – это лишь капля в море. Оказывается, таких вот «экологических мин» вдоль автомобильной дороги Койты-Мандач порядка 12! И все они заполнены опилками, а сверху засыпаны тонким слоем земли. Кое-где в этот слой земли посажены деревья. По мнению Потолицына, это не рекультивация, а настоящее вредительство. Опилки со временем сгниют, превратятся в перегной, а весь карьер – в болото.

Обещанного – три года ждут?

Минуло почти три года, однако «формальдегидное болото» и сегодня там. «СевЛесПил» с помощью своих юристов ведет активную тяжбу с надзорными органами, в которую вовлечены также прокуратура и служба судебных приставов. Производственники сумели внушить проверяющим, что рекультивацию они провели и даже убедили в этом суд, представив соответствующий акт, подписанный судебным приставом.

Однако в мае 2019 г. уже республиканское отделение ОНФ обратилось в прокуратуру по факту ликвидации свалки в Язеле. Предварительно общественные экологические инспекторы, сотрудники Сыктывдинской районной прокуратуры, представители Росприроднадзора и Минприроды провели выездной рейд в поселок Язель, в ходе которого пришли к выводу: либо речь идет о другом карьере, либо акт – липовый.

Вся территория размером в семь гектаров засыпана опилками и толстым слоем песка, токсичные отходы скрыты от человеческих глаз.

Прокуратура направила материалы в Сыктывдинский районный суд, который, однако, посчитал, что исполнительное производство закончено, и прокуратура со своим иском опоздала…

«Уже нескольких лет я поднимаю эту проблему на всех уровнях, и до сих пор решение суда 2016 года не выполнено… Остается на-деяться, что надзорные органы и общественность не оставят этот вопрос без внимания и доведут дело до логического конца», – говорит Евгений Потолицын.

Анатолий ПОЛЬКИН.