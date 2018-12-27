Сыктывкарец отстоял права малоимущих

Сыктывкарец Юрий Тестин добился по суду признания нормы республиканского закона

№ 56 «Об оказании государственной социальной помощи» недействующей.

Верховный суд России отменил вердикт Верховного суда Коми от 20 июля (тогда заявителю отказали). Позиция Ю. Тестина была поддержана прокуратурой региона, которая также подавала апелляцию, сообщает «7х7».

По республиканскому закону пособия могли получать лишь те, у кого доход выше гарантированного душевого (2600 рублей), но ниже прожиточного минимума. По мнению Ю. Тестина, из-за введения нормы «гарантированный душевой денежный доход» в Коми сократилось число тех, кто может получать пособия. Его малоимущая семья несколько лет обращалась за помощью, но чиновники отказывали. В итоге мужчина подал иск против правительства республики.

Следует отметить, что ранее представители Государственного Совета утверждали, что этот закон якобы не противоречит федеральному.