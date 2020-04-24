Сыктывкарский Историко-реконструкционный клуб «Кречет» получил миллион рублей на новую экспедицию.

Жители Коми задолжали за ЖКУ почти 11 млрд рублей.

Поезд Воркута–Москва номер 375/376 будет отправляться с конечных пунктов через день — об этом жителям «столицы мира» сообщила газета «Моя Воркута».

В Прилузский отряд «СПАС-Коми» поступила просьба – доставить продукты, почту и товары первой необходимости в село Верхолузье.

На Жешартском фанерном заводе в цехе по производству панелей МДФ произошел пожар.

Инцидент произошел в поселке Краснозатонский.

В Сыктывкаре спасатели оказали помощь двум бездомным, обитающим на теплотрассе.