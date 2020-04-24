Сыктывкарский Историко-реконструкционный клуб «Кречет» получил миллион рублей на новую экспедицию.
Клуб стал одним из победителей грантового конкурса Росмолодежи на подготовку и проведение военно-исторических реконструкций по проекту «Югорские походы Великого Новгорода».
«Кречет» объединяет любителей старины с 1997 г. Он создан в целях изучения быта, ремесел, старинных видов воинских искусств и воссоздания материальной культуры Средневековой Европы и Руси. В прошлом году «Кречет» уже провел экспедицию «Великий водно-волоковый путь». Участники стартовали от с. Усть-Ухта и проплыли на ладье до д. Нонбург Усть-Цилемского района по маршруту первых рудоискателей Печорского края.