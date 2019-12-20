Пять лет назад «Трибуна» подробно рассказала о разных версиях причин трагедии, случившейся в марте 2014 года в селе Обдор Княжпогостского района. В результате пожара погибли «скрытники» – члены религиозной общины во главе с Александром Кожевниковым.

Еще в начале «нулевых» в заброшенном поселке поселилось около 80 человек, добровольно изолировавших себя от внешнего мира. Оставшиеся отшельники жили замкнуто, избегая любых контактов и угрожая оружием всем, кто приближался к их домам за высоким забором. На поселковых воротах отшельники вывесили предупреждение тем, кто попытается попасть на территорию общины: «Мы не выйдем. Нам не о чем говорить. Переубеждать нас не надо».

О случившемся в поселке пожаре сообщил рыбак, находившийся в тот момент в заброшенном поселке. На пепелище были найдены человеческие останки. Побывавшие в Обдоре следователи Следственного управления СКР по Коми, сотрудники МЧС и УФСБ по Коми никаких подробностей не разглашали.

Между тем, по словам некоторых жителей ближайшего к Обдору поселка Мещура, община на момент трагедии насчитывала не менее десяти человек. По глубокому снегу и бездорожью уйти люди физически не могли. К тому же на снегу остались бы следы…

Было даже предположение о том, что раскольники могли совершить самосожжение. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Не было тогда информации о количестве раскольников и у главы администрации Мещуры Любови Гусаровой, однако она сказала, что уржумские родственники отшельников постоянно звонят в Мещуру, пытаясь выяснить судьбу своих близких.

От Мещуры до Обдора десятки километров по заброшенной лесной дороге.

Только одно заявление

Как сообщил на днях «КомиОнлайн», на изучение экспертам представили костные останки не менее девяти человек, которые не подлежали идентификации.

Нашли и допросили лиц из числа бывших членов общины, покинувших ее ряды задолго до произошедшего пожара. Найти обитателей общины, находившихся в ней на момент пожара, живыми не удалось.

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем от воздействия пламени малой мощности, вероятнее всего, свечи или самодельного светильника. Очаг возгорания находился внутри здания, следов поджога не обнаружено.

Следствие не нашло доказательств того, что дом старообрядцев умышленно подожгли. Расследование дела приостановлено.

По факту пожара с 13 на 14 марта 2014 года в местечке Обдор пока поступило одно заявление о признании умершим жителя общины. Княжпогостский районный суд принял решение об удовлетворении просьбы сестры безвестно отсутствующего мужчины и объявил его умершим. Решение вступило в законную силу.

Признание умершим мужчины было необходимо для снятия с регистрационного учета, а также возможности вступления в наследство. По закону человек может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев.