Тайна Госсовета: куда иcчезло письмо? Парламентарии вновь отказались обсуждать тему Шиеса

20 февраля депутаты Госсовета Коми вновь отказались принимать обращение к главе региона по вопросу обустройства мусорного полигона для захоронения московского мусора в районе железнодорожной станции Шиес.

Как и в ноябре прошлого года, с этой инициативой на сессии выступил руководитель парламентской фракции КПРФ Олег Михайлов.

В проекте обращения не ставится сверхзадач — депутаты рекомендуют главе Коми Сергею Гапликову обратиться к московскому градоначальнику Сергею Собянину и губернатору Архангельской области Игорю Орлову за разъяснениями по ситуации вокруг Шиеса, чтобы было меньше слухов и домыслов.

Еще в ноябре казалось, что все было решено, обращение одобрил президиум Госсовета. Но согласно официальной версии, сразу после того памятного заседания президиума спикер парламента Надежда Дорофеева направила в адрес Сергея Гапликова свое обращение по Шиесу. Олег Михайлов напомнил, что раз письмо датировано 26 ноября прошлого года, то ответ должен был быть получен не позднее 26 января этого года, как того требует действующее законодательство.

Но из пояснений Надежды Дорофеевой так и осталось неясным, была ли какая-то реакция со стороны администрации руководителя региона. «Так вы получили письменный ответ или нет?» – еще раз попробовал уточнить ситуацию Олег Михайлов. На прямой вопрос не последовало прямого ответа.

Депутат Екатерина Дьячкова напомнила, что на состоявшемся ХII съезде коми народа делегаты по скандальной ситуации вокруг Шиеса за разъяснениями обратились к Владимиру Путину. В свою очередь парламентарии региона так и не определили свою позицию, а ведь обустройство «полигона смерти» началось еще осенью 2018 года.

Но многие присутствующие в зале вообще не поняли, о чем говорила Екатерина Дьячкова, потому что она выступила на коми языке. Как выяснилось, в зале отсутствует синхронный перевод. Спикер парламента попросила депутата перевести текст с одного государственного языка на другой государственный язык, что само по себе выглядело крайне нелепо.

Предложение депутата Олега Михайлова по внесению в повестку работы сессии вопроса по обращению к главе Коми поддержало 9 депутатов, против — 10, воздержались — 6. Вопрос был отклонен.

Не исключено, что и на следующей сессии оппозиционный депутат вновь поднимет вопрос по Шиесу и письму Надежды Дорофеевой.

Сергей МОРОХИН.