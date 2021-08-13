«Стоянка одна минута! Кто-то будет выходить?» – проводница обходит вагон. Это поезд «Воркута – Лабытнанги». В этих местах его еще называют «бичевоз».

По прямой между городами – 140 километров. Но поезд едет своим маршрутом: через горные массивы Полярного Урала, по тундре, с заездом в тупиковую ветвь на станцию Сейда, и неспешный путь растягивается на 8 часов. Поезд останавливается у крохотных станций, подбирая туристов, рыбаков, любителей приключений и ненцев в колоритной одежде. И плацкарт наполняется влажным духом, взволнованными разговорами, запахом доширака, звоном ложечек о стаканы.

На станции, которую объявляет проводница, некому встречать и провожать пассажиров. Поселок Полярный, удостоившийся в расписании названия «110-й

километр», давно обезлюдел, исчез с карты. В 2004 году отсюда вывезли всех жителей – геофизиков с семьями, предложив им переселиться в близлежащие Харп, Лабытнанги или Салехард. Поэтому из окна поезда виднеются только ржавеющие цистерны, ветхие балки, скелеты разрушенных зданий и стрела буровой установки.

Поселок «Зеро»

Официально в Полярном, расположенном на границе Коми и Ямало-Ненецкого округа, никто не обитает. Но любители приключений, по непонятной прихоти сошедшие на «110-м

километре», в одиночестве вряд ли останутся. Земля только кажется необитаемой. Помимо нескольких железнодорожников, работающих вахтами, здесь в любое время года встречаются старожилы этих мест.

Старые балки они превратили в «загородные дачи», куда приезжают на рыбалку и по грибы, повозиться с ремонтом вездеходов. Среди вечных обитателей поселка – геолог Игорь Перминов. Он как летописец этих мест рассказывает о Полярном на сайте и в соцсетях, гостеприимно предоставляет кров путешественникам и охотно проводит экскурсии по поселку «Зеро».

«110-й км» когда-то служил базой для Полярно-уральской геологоразведочной экспедиции. На территории поселка до сих пор угадываются жилые кварталы, дом культуры, магазин и рабочие здания. Сохранился и объект, связанный с историей геологического изучения Заполярья – полуразрушенное кернохранилище.

Местные жители называли его сердцем поселка. В нем собирались образцы породы, которые геологи привозили с разведки на протяжении 45 лет. Но сейчас он выглядит удручающе. От длинного одноэтажного здания остался только корпус – без крыши, окон и дверей. Внутри местами обрушившиеся стеллажи с образцами. А самое ценное – керн – хаотически свален снаружи грудой ящиков.

Бесхозная коллекция

Для обычного человека керн – кусочек горной породы, извлеченный из недр земли, – простой камень. Для специалистов – кладезь уникальной информации, благодаря которому можно судить о наличии полезных ископаемых на той или иной территории. С его помощью специалисты определяют состав горных пород, могут учесть все параметры для подсчета запасов нефти и газа, выбрать наиболее рациональные и экономичные способы разработки месторождений.

– Когда создали этот участок по закладке керна, предполагалось, что он будет работать, пока существует экспедиция, ведутся геологоработы и идет бурение, – вспоминает Перминов.

Сначала так и было: с 1963 г. до 2008 года сюда свозились, а потом обрабатывались керны, добытые на Полярном Урале. С кернов начинались поиск, разведка, а позже и разработка любого месторождения. Из тысяч образцов, добытых с поверхности или на глубине 300-500 метров, создавалась каменная библиотека.

Керновые ящики размещали строго по скважинам, а каждый ящик маркировали. Сейчас на досках еще сохранились обозначения – цифры, надписи. Но понять эту шифровку способен лишь специалист. Игорь Перминов, за 40 лет обошедший весь Полярный Урал, легко считывает происхождение камней. Помогают в этом не только надписи. С каждого из участков в поселок свозили породы, характерные своим местам.

– Тут керны с горного массива Раиз, другие породы – с долины реки Байдараты и Харматалоу, – Игорь Перминов узнает в груде ящиков то, что когда-то сам находил в горах.

Еще 13 лет назад здесь хранились образцы почти всех минералов, найденных в подземных кладовых Полярного Урала. Но когда геологоразведочная экспедиция перестала существовать, а поселок закрыли, керносклад посчитали неважным объектом.

– Образцы наиболее ценных камней отсюда вывезли еще в начале «нулевых» в кернохранилище Лабытнанги. Там были образцы не только рудных, но и нефтегазовых скважин. Но потом его закрыли, а керн вывезли в федеральное кернохранилище под Москвой, – поясняет Перминов.

В разбросанных кернах я распознаю разве что белый мрамор, белоснежный кварц и зеленые нефриты с серпентинитом. Игорь Перминов дополняет мои скудные познания в геологии и говорит, что здесь можно отыскать углеродистые сланцы, бариты, марганец, родонит, железо, медь, цинк, свинец, молибден, фосфориты, хромиты…

– Был когда-то и золотой керн. Здесь все, что находили на Полярном Урале, – заключает Игорь Перминов.

Для будущих поколений

За последнее десятилетие даже то ценное, что собрали в каменной библиотеке, разграбили всевозможные кочевники. И как ни печально признавать бывшему геологу, в нынешнем виде хранилище не имеет большой значимости.

– В таком бесхозном виде керн ценности не представляет. Возможно, эта информация со временем потребуется, но ее уже не будет. Даже если собрать из ящиков керн и попытаться восстановить данные по одной скважине, то по сравнению с тем массивом, который был собран, осталось ничтожно мало, – сожалеет он.

Но для геологов пустой породы не бывает. По составу керна он может прочитать историю края, как по страницам книги.

– Ценность керна заключается в том, что он носитель геологической информации. Понять ее сможет не только тот, кто бурил скважину, но и геологи, которые выполняют исследования позже. Информация о скважине записана в отчете, прилагаются описания керна, что-то сохранено в геологическом фонде. Поэтому при дополнительных исследованиях в первую очередь поднимают эту ретроспективу. Но другие специалисты могут разбираться в теме глубже, чем тот, кто описал керн. И тогда они могут взять керн из скважины как первоисточник, исследовать его со своей точки зрения и получить новую информацию. И керн пригодится для будущих поколений геологоразведчиков.

«По-хорошему это должно сохраняться», – Перминов говорит это как о само собой разумеющемся, но для керносклада в Полярном маловероятном. Несмотря на то, что разработка скважин, бурение – процесс дорогостоящий, а страна до сих пор живет в основном на сырье, восстанавливать хранилище не планируется.

Керн как атом неисчерпаем. Но даже не догадываясь о его тайнах, каждый очередной путешественник по наитию старается взять отсюда керн как сувенир о Крайнем Севере.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото Н. БЕШКАРЕВОЙ.