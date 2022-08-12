Не раз приходилось слышать, будто Сыктывкар – город не интересный как для туристов, так и для его жителей, исходивших столицу Коми вдоль и поперек. Этот нелепый стереотип будет опровергнут 27 августа нынешнего года, когда в городе почти одновременно стартуют 17 бесплатных экскурсий на самые разные темы. Называется это мероприятие «Экскурсионный флешмоб».

Эта акция зародилась в Омске в 2017 году, когда в этом городе провели сразу 30 бесплатных экскурсий, которые посетили 630 человек. В этом году «Экскурсионный флешмоб» впервые состоится в Сыктывкаре.

Храмы потерянные и восстановленные

Четыре экскурсии будут посвящены православным церквям – как ныне действующим, так и тем, что когда-то украшали столицу Коми края, но были разрушены большевиками. Первая из них так и называется – «Храмы, которые мы потеряли». Ее проведут участники проекта «Пешком по Усть-Сысольску» Игорь Сажин, Вячеслав Слюсарев и Игорь Бобраков.

Этому проекту в этом году исполнилось шесть лет, а начинался он с экскурсии, которую провел известный историк Михаил Рогачев. В ней он поведал историю Троицкого собора, положившего начало городу Усть-Сысольску, рассказал о трагической судьбе самого большого храма – Стефановского – на одноименной площади и всех других уничтоженных церквях. В прошлом году Михаил Борисович ушел из жизни, но начатое им дело продолжили его соратники.

Однако в начале XXI века в Сыктывкаре Свято-Стефановский собор возродился на новом месте и вскоре получил статус кафедрального. И ему будет посвящена отдельная экскурсия, на которую приглашает Сыктывкарская и Коми-Зырянская епархия.

Еще одна экскурсия пройдет в Свято-Вознесенском храме, возведенном еще в 1820 году и чудом уцелевшем в годы гонений на религию. Его официально закрыли в 1938 году и разместили там кузницу. Позднее бывший храм в разные годы вмещал в себя мастерские, хлебозавод и отдел этнографии Коми республиканского краеведческого музея. В 1989 году храм вернули верующим, и до 2004 года он имел статус кафедрального собора.

Наконец, четвертая экскурсия состоится в местечке Кочпон, где стоит деревянная Свято-Казанская церковь. Она была единственной, что действовала и во времена воинствующего атеизма. Ее, правда, закрывали в 1939 году, но в 1943 году политика советского государства в отношении Русской православной церкви изменилась, и Кочпонский храм вновь принял верующих.

Прорываясь сквозь века

В архитектурном отношении Сыктывкар, как и любой древний город, эклектичен по своей природе. И в этом предстоит убедиться участникам экскурсии «Архитектурный код Сыктывкара», которую проведут сотрудники Национального музея. Они предложат внимательнее приглядеться к сооружениям, которые нас окружают – в них можно заметить много интересного: отголоски античного наследия и древнерусского зодчества, уют провинциального купеческого особняка и размах советских зданий.

Кроме того, музейщики в ходе пешей экскурсии «Сыктывкар сквозь века» расскажут интересные и малоизвестные факты и легенды нашего города о знаменитых памятниках истории, архитектуры и монументальной скульптуры.

Сотрудники Литературно-театрального музея им. Н. Дьяконова проведут участников экскурсии «Слобода-Эжва: прошлое и настоящее» по Эжвинскому району столицы. Они расскажут историю заселения этой территории, покажут памятники воинам-интернационалистам, бывшему генеральном директору ЛПК Николаю Балину, репрессированным литовцам, обелиск воинам-слобожанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, дом, в котором проживал автор известной комедии «Свадьба с приданым» Николай Дьяконов.

Возле железнодорожного вокзала, возведенного в 1964 году, состоится экскурсия «Железнодорожные ворота столицы». Целые столетия Усть-Сысольск, а затем Сыктывкар был связан с миром главным образом рекой, и только 21 января 1961 года в столицу Коми прибыл первый поезд со станции Микунь. Участники этой экскурсии узнают не только историю развития железнодорожного транспорта республики, но и его колоссальное значение для ее столицы.

Какой была

«Муха-Цокотуха» на самом деле

Дети в экскурсионном флешмобе тоже не забыты. Центр досуга и кино «Октябрь» на автобусной экскурсии «Легенды Сыктывкара» познакомит подрастающее поколение с малыми формами архитектуры города, такими как купеческий сундук, коми промысловый календарь, дерево талантов и другими.

А Национальный музей РК на выставке «Муха-Цокотуха именинница…» представит разнообразных насекомых и паукообразных таежно-лесной зоны, которые явились прототипами героев всеми известной и любимой сказки Корнея Чуковского.

Неповторимой природе Коми края будут посвящены также интерактивная лекция «Речной дозор на страже чистоты рек РК» и экскурсия по фотовыставке «Сезон фотоохоты на ООПТ». Оба мероприятия пройдут в рамках ВДНХ на территории ТЦ «Июнь».

А в ходе экскурсии по выставке «Богатство недр Коми республики» в Геологическом музее им. А. Чернова можно будет увидеть скелет динозавра, минералы, горные породы, остатки древних растений и животных.

Открывая сундуки

Сыктывкарский центр коми культуры подготовил к флешмобу экскурсионную программу по выставке «Ыджыд пельк\дч\м» («Генеральная ревизия»), на которой представлены обычные вещи, когда-то хранившиеся в старых сундуках, сараях и сенях, а затем были подарены Центру. У каждой из них своя история, их можно будет взять в руки, посмотреть, как они работают, узнать, что их связывало с прежними хозяевами.

Во время обзорной экскурсии по мастерским Эжвинской детской художественной школы с просмотром выставки «Буквица» экскурсанты смогут своими руками изготовить эксклюзивный браслет – оберег из шерстяных нитей.

Классику изобразительного искусства Коми, чьи работы сыктывкарцы видят практически каждый день на улицах города (солнечный рельеф-фриз на фасаде оперного театра, памятник Домне Каликовой, мемориальный комплекс рядом со школой № 25, забавный медвежонок с цветком перед городской администрацией), посвящена памятная выставка «Владимир Рохин – скульптор от Бога». На ней помимо эскизов и рисунков, фотографий из домашнего архива будут представлены работы которые ни разу не экспонировались в галереях.

А вот экскурсия с весьма легкомысленным названием «Сыктывкарские прогульщики» пройдет без экскурсовода, но с помощью аудиогида, который на трех языках (русском, коми и английском) познакомит с достопримечательностями города.

Евгений ЛЕНОВ.