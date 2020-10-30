Там, за океаном… выборы разительно отличаются от российских

На следующей неделе мир узнает имя очередного президента США. Байден или Трамп? – интрига сохраняется до последнего. Чтобы понять, как устроены американские выборы, давайте посмотрим на них через призму недавних событий в Коми, где 13 сентября финишировала избирательная кампания.

В 2016 году друзья по линии народной дипломатии пригласили меня в США для знакомства с работой волонтеров. Эта поездка совпала по времени с президентскими выборами в США, состоявшимися четыре года назад. А остановился я в городке Слайделл, близ Нового Орлеана, штат Луизиана.

Жизнь без заборов

Напомню, что в сентябре в столице Коми разразился большой скандал из-за того, что представители ряда партий в нарушение закона обклеили своими листовками чуть ли не все свободные места – столбы, заборы, автобусные остановки…

В США такое безобразие просто немыслимо. Во-первых, надо очень постараться, чтобы найти забор – их не принято ставить; во-вторых, кругом частная собственность. А самое главное – жизнь там другая. В ней попросту нет тех же автобусных остановок. Общественный транспорт в небольших городках отсутствует, все ездят на своих авто. Многоквартирных домов с их доступными подъездами также нет. Ну и куда клеить листовки?

Какую-то выборную атрибутику можно было увидеть на автомобилях, дверях магазинов, на придомовых лужайках, куда можно воткнуть простенький плакатик.

Кустари-одиночки

У нас все делается монументально – огромные предвыборные плакаты возвышаются на бетонных конструкциях. А у американцев кругом – кустарщина, все держится на каких-то хлипких палочках и дощечках, причем наспех сколоченных.

А еще мы берем количеством. Даже сложно представить российский перекресток в оживленном месте, чтобы рядом не было хотя бы одного билборда.

Футбол важнее

Многие, наверное, обратили внимание, что в США выборы на этот раз состоятся 3 ноября (в 2016 году – 7 ноября), то есть во вторник. Почему так?

В субботу обычно проходят важные матчи по американскому футболу и бейсболу. Все внимание только им. Плюс к этому в субботу евреям (а их община, пожалуй, наиболее влиятельная в стране) по религиозным причинам вообще нельзя ничего делать, а тем более ходить голосовать. По воскресеньям многие американцы посещают церкви. По этой причине магазины если и работают, то только до обеда.

Поэтому вторник – наиболее приемлемый день недели, который в день выборов хоть и считается рабочим, но всем дается возможность сходить проголосовать.

Сдержки и противовесы

Американцы, с которыми я общался, уверены, что в стране не будет кардинальных изменений, независимо от того, кто придет в Белый дом.

Благодаря сложившейся за два столетия системе сдержек и противовесов, сам по себе президент США мало что может предпринять. Сильные позиции у Конгресса и судебной системы, которые в любой момент могут поставить главу государства на место, то есть в рамки закона. Без одобрения конгрессменов президент не может распоряжаться государственной казной.

Плюс к этому надо обязательно прислушиваться к общественному мнению, которое формировать хозяин Белого дома никак не может. Это в России все ведущие телеканалы находятся «под присмотром» властей, в США такая ситуация неприемлема.

Шериф на доверии

В самом Слайделле, судя по наружной рекламе, главным политическим событием 2016 года стали выборы не президента, а местного шерифа.

Да, американцы сами определяют, кто отвечает за порядок на местах. Есть с кого спросить. Судя по тому, что жители Слайделла не боятся оставлять открытыми свои жилища, а ключи от машин во время походов в магазины нередко просто бросают на сиденье, их такой порядок мироустройства вполне устраивает.

Свой Кеннеди

А еще американцы в отличие от россиян избирают сенаторов. Пожалуй, рекламная кампания кандидата в Сенат (одна из двух палат Конгресса США) от Луизианы по имени Джон Кеннеди (из известного клана политиков) была самой агрессивной, даже в сравнении с кандидатами в президенты.

Джон Кеннеди в случае его избрания обещал добиваться в Белом доме налоговых послаблений для южан. При этом в рекламных роликах не стеснялся демонстрировать свои связи в самых высоких политических кругах страны. В одном из его видеороликов французский бульдог (намек на то, что Луизиана когда-то была колонией Франции) копался в огромной куче из денег. Подтекст был такой: выберете Джона Кеннеди – будете так же красиво жить. Кстати, его избрали.

У нас на выборах главы Коми один из претендентов – коммунист Олег Михайлов – тоже заявлял о пересмотре налоговых отношений. Даже лозунг был соответствующий: «Налоги – в республику!» Ожидаемо его не допустили к выборам главы, которые прошли ровно и гладко с участием только специально подобранных кандидатов.

Гнев и санкции

Оппозиция в России ругает власть за введение трехдневного голосования, что открывает безграничные возможности для махинаций с подсчетом голосов.

Американцы к избирательным урнам начинают приходить еще за 10 дней до официальной даты. И ничего – все тихо и спокойно. Кстати, по данным на минувшую среду, проголосовало уже порядка 70 миллионов граждан США.

Но отличие в том, что американцы верят в свою избирательную систему, а попытки в нее вмешаться превращаются в шумные разбирательства. Поэтому даже косвенные данные о том, что якобы власти России как-то через социальные сети помогли в 2016 году Дональду Трампу одержать победу, вызвали бурю гнева и антироссийские санкции.

Позорная торговля

Невозможно представить, чтобы кто-то за океаном занимался скупкой голосов избирателей, как это повсеместно происходило в Коми. В городах цена за голос варьировалась в пределах тысячи рублей, в сельской местности – 250 рублей.

В США это действо однозначно подпадает под статью о подрыве государственного строя, с перспективой все свои оставшиеся дни провести за решеткой. У нас же подобная купля-продажа давно стала чем-то обыденным. Власть подобная ситуация, похоже, устраивает, а большей части населения все равно. Поэтому никто и не удивляется тому, что явка на выборы катастрофически падает, как падает и доверие к депутатам.

Праздник какой-то…

В отличие от России, в США не ждут, когда в стране закроется последний избирательный участок. Вся информация о ходе голосования идет в прямом эфире. Нет там и «дня тишины». В день голосования идет агитация за кандидатов. Никаких запретов и ограничений.

В ночь с 7 на 8 ноября 2016 года тамошние артисты эстрады дружно смаковали перипетии предвыборной кампании, много было шуток и пародий. Одним словом, день выборов – это веселый национальный праздник.

Смеяться – это круто!

Пародии на кандидатов часто крутились по телеканалам. Например, на Хиллари Клинтон. Как мы помним, она со своего личного компьютера в нарушение всех предписаний отправляла какую-то секретную госинформацию.

Этот факт стал для команды Трампа весомым аргументом говорить о некомпетентности и легкомысленности г-жи Клинтон. Она была представлена в видеоролике в виде взбалмошной тетки, которая при помощи сверла, молотка и топора портит технику, приговаривая, что, мол, все эти ноутбуки ее уже достали. В свою очередь Трампа пародировали за то, что он якобы пляшет под дудку Владимира Путина.

Шутки – не в сторону

В России нельзя представить, чтобы ведущие федеральных каналов шутили над Путиным, Лавровым или Шойгу. Но в Америке нет неприкасаемых. В США пародии и шутки, в том числе злые и грубые, в адрес влиятельных лиц – дело обычное. Более того – это свидетельство популярности тех или иных политиков.

В 2016 году Трамп выиграл президентскую гонку, как говорится, «на тоненького». Сейчас ситуация аналогичная, сохраняется полная неопределенность – шансы кандидатов оцениваются примерно одинаково. Мы видим конкурентную и реальную борьбу, от которой выигрывает страна и ее жители. Что это такое – в России уже подзабыли.

Сергей МОРОХИН,

исполнительный директор Коми республиканского отделения

«Российского фонда мира».