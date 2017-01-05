Танцовщица из Усть-Кулома стала воздушной гимнасткой

В жизни балерины Анастасии Кочановой, о которой уже рассказывала «Трибуна», произошли удивительные перемены.

Танцы с Обамой

Уроженка села Усть-Кулом увлеклась танцами еще в третьем классе: сначала она занималась в школьном танцевальном кружке, затем училась на хореографическом отделении Гимназии искусств при Главе Коми. Окончив гимназию, поступила в колледж искусств, выступала вместе с однокурсниками на сцене Республиканского театра оперы и балета.

После того, как молодая балерина перебралась в Москву, она год проработала в театре «Корона русского балета». Затем Анастасия перешла в Русский национальный театр классического балета.

За короткое время Настя вместе с театром объездила много стран: гастроли во Франции, Португалии, Канаде, Малайзии, Китае, дважды — в Америке. На нью-йоркской сцене Кочанова танцевала вместе с младшей дочерью президента США Наташей Обамой. Мастерству балерины из Усть-Кулома рукоплескал и сам президент Барак Обама.

Эй вы там, наверху!

Артистическая карьера Анастасии Кочановой складывалась вполне успешно. Тем удивительнее было узнать, что она неожиданно оставила классический балет и решила перейти в цирк.

Недавно Настя вместе со своим другом и партнером Эдуардом Маховым гостила на своей малой родине, в Усть-Куломе, и рассказала корреспонденту «Трибуны» о своей новой работе.

— Ты так восторженно рассказывала о своем коллективе, о гастролях по всему миру. И вдруг из балерины превращаешься в воздушную гимнастку цирка. Как же это произошло?

— Полтора года назад во время отпуска я ездила к своим друзьям по балету в Нижний Новгород. В это время в городе гастролировал «Королевский цирк», и мы всей компанией пошли на представление. Там я познакомилась с артистом цирка Эдиком Маховым. Разговорились. Он мне сказал, что цирку нужны воздушные гимнастки, и предложил работать с ними. И я решила попробовать.

Оказалось, что попасть в цирк совсем непросто. Надо пройти весьма жесткий кастинг. Смотрят не только на физическую подготовку, но и на фигуру, внешний вид. Кастинг я успешно прошла. Наставником назначили Эдика. Он и обучил меня мастерству воздушного гимнаста.

— Не страшно под куполом, на большой высоте?

— Сперва я немножко боялась высоты, но сейчас привыкла. Представления бывают два раза в день, длятся до трех часов. За это время мы с Эдиком и другими воздушными гимнастами-акробатами выходим перед зрителями восемь раз. Тренируемся со страховкой, а выходим на выступление уже без нее. Конечно, устаем, но мне очень нравится эта работа.

— Когда ты работала балериной, то ездила по всему миру, получала доллары и евро. А сейчас колесишь по нашим городам, платят рублями. Не кажется, что много потеряла?

— Нет. Наш цирк в прошлом году стал победителем конкурса «ШОУ 2015 года». Публика нас очень любит. Мы в каждом городе останавливаемся на полтора-два месяца, и на каждом представлении полно зрителей. За полтора года я побывала во многих городах России. В цирке работают понастоящему преданные ему люди. Многие наши коллеги ездят вместе со своими детьми. За год дети меняют по несколько школ и садиков, но родители не унывают и работу бросать не собираются.

— А ваш цирк не собирается приехать в Сыктывкар?

— Конечно, очень бы хотелось выступить перед земляками, но, к сожалению, здесь нет специального помещения для выступлений такого крупного цирка, как наш. У нас большой коллектив, всех артистов не так-то просто разместить. А еще ведь реквизит, цирковые звери, которых возят по стране аж на 14-ти «фурах»…

Николай ЛЮТОЕВ.