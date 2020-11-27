На этой неделе на сцене драмтеатра им. В. Савина проходят гастроли московского театра «Сатирикон».

Столичные артисты приехали в Сыктывкар во главе с художественным руководителем, режиссером этого театра, Народным артистом России Константином Райкиным. В программе гастролей три постановки: «Шутники», «Плутни Скапена» и моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом».

Оказался он «живой»

По словам Константина Райкина, перед нынешними гастролями он очень волновался. Ему, как и другим артистам, очень хотелось увидеть в Сыктывкаре «живой» зал.

— Каждый день новые беспокойства (имеется в виду пандемия – Авт.). Думали, что все рухнет и не получится. Но я всегда надеюсь на лучшее, хотя готовлюсь к худшему – так меня жизнь научила. Хорошо, что гастроли состоялись и мы здесь, — поделился впечатлениями Константин Райкин. — У вас хороший театр, новый. Для нас сейчас это тоже очень актуально. Ведь мы «бездомные». Новое здание «Сатирикона» сейчас строится, а для показов спектаклей мы арендуем площадки то там, то здесь. Сыктывкарская публика нас встретила хорошо. Московская — капризная, искушенная, избалованная. А здесь зрители много смеялись, аплодировали, и нас это удовлетворило.

«Лунная походка»

Константин Райкин — сын легендарного советского комика Аркадия Райкина. В ранних своих интервью Константин Аркадьевич признавался, что очень не любил, когда его называли «сыном Райкина». Всегда стремился быть самим собой, доказать, что он «отдельный Райкин», у которого свой путь в искусстве.

В молодости Райкин часто снимался в музыкальных фильмах. Вокальные партии за него исполняли другие артисты, но сложные танцевальные па Константин Райкин делал сам.

Даже в свои 70 лет Константин Аркадьевич сохранил темперамент и невероятную пластичность. Вот и сейчас в «Шутниках» (пьеса А. Островского), где он играл главного персонажа – небогатого чиновника Оброшенова — показал не только свое актерское мастерство, но и знаменитую «лунную походку».

Следующая постановка, которую посмотрели сыктывкарцы — «Плутни Скапена» (режиссер Райкин-младший).

— С одной стороны — это игровой театр высшего класса и невероятная божественная забава, где много просто веселого, смешного и замечательно изобретенного, — говорит режиссер. — Кроме того, здесь такой мощнейший, мудрый невероятно острый сатирический и философский заряд, который точно затрагивает современную реальность.

А «на закуску», как сказал народный артист, сыктывкарскую публику 29 ноября ждет моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом» .

— Я его играю всю жизнь. И он вместе со мной меняется — идет с моей молодости и до моих нынешних лет. Это спектакль моей жизни, там я что хочу, то и делаю. У меня много вариантов, как сыграть. И я уже представляю, что покажу сыктывкарцам…

Послушный артист

— Константин Аркадьевич, будучи худруком театра «Сатирикон», вы в то же время играете в спектаклях других режиссеров. В качестве артиста вы полностью подчиняетесь режиссерскому видению вашей роли?

— По рангу и по иерархии профессиональный артист — это подчиненный человек. Он может быть с любыми званиями, любым опытом. Но режиссер — это командир, артист — исполнитель. Этого никогда нельзя забывать. Я отдаюсь во власть приглашенного режиссера. Он, может (как это часто и бывает), моложе меня, менее опытный. Но! Как только я выбрал командира, то поступаю в его подчинение. Я очень послушный артист и никогда не позволю себе что-либо неразрешенное режиссером.

— Как вы относитесь к онлайн-трансляции спектаклей? В карантин за это взялись многие театры. Новые требования (в Москве заполнять театральные залы на 25%, в Коми на 50%) стали испытанием для артистов, привыкших к аншлагам. Вас не пугают пустые ряды?

— Театр не живет на экране. Я нехорошо отношусь к спектаклям, которые идут, что называется, онлайн. Театр — это искусство живого общения и живого обмена живой энергией. Этого ничем не заменишь. Это как судить о лесе по гербарию. Конечно, важно, что спектакли записаны на видео и их можно показать, но это не есть искусство театра. Это наша сложная ситуация диктует такие правила. Чтобы о театре не забыли, мы считаем возможным показать даже какие-то свои старые спектакли, записанные на видео. Но это вынужденная мера, которая не является заменой театра. И пусть зал неполный, зато — «живой».

Тот еще «Колобок»…

— Почему вы сейчас не снимаетесь в кино? Нет интересных предложений?

— Я никогда не мог сравнить интерес работы в театре с работой в кино. Бывают замечательные фильмы и актерские работы, но царство артиста — это театр. Кино — технический вид искусства и, с точки зрения актерской профессии, это искусство обмана. Я играю в театре такие роли — Гамлета, короля Лира, Ричарда Третьего, Сирано де Бержерака… Что мне в сравнении с этим может предложить кино?

Очень много артистов не удерживаются от искушений. Искушений полно — зарабатывать деньги и играть неизвестно в чем, просто лишь бы заработать. Понимаю все сложности жизни и семейные обстоятельства и всякое такое. Но все-таки надо творчески подходить к своей профессии.

В свое время я поздравлял Эльдара Александровича Рязанова с юбилеем. Говорю ему: «Эльдар Александрович, я очень люблю ваши фильмы. У вас снимаются замечательные артисты. Вы никогда не приглашали меня сниматься. Я вас прошу, пригласите меня. Не бойтесь — я у вас сниматься не буду. Я отказал в свое время и Алексею Герману, и Спилбергу, и вам я откажу. Но вас нет в моем списке тех великих режиссеров, которым я отказал. Я тот Колобок, который и от дедушки ушел, и от бабушки ушел. И вас нет у меня в списке»…

Да, я раньше снимался в кино, и тогда это было важно. Но теперь кино уже не вписывается в мою жизнь. Театр — мой любимый крест, который я несу.

Екатерина МАКАРОВА.